Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - GALATASARAY | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük
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