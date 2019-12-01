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  • 01.12.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 19:51

- | CANLI ANLATIM

'in 13. haftasında evinde 'ı konuk ediyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

'in 13. haftasında evinde 'ı konuk ediyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GALATASARAY | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük

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