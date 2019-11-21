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Kupada program belli oldu

Ziraat 5. karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kupada program belli oldu
Ziraat 5. karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 2019 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-İstanbulspor arasındaki ilk maç 3 Aralık Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda. Altay- Trabzon maçı 4 Aralık Çarşamba saat 18.30'da, G.Saray-Tuzla ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak. Beşiktaş-Erzincan maçı ise 5 Aralık Perşembe günü saat 20. 30'da.

5. TUR 1. MAÇLAR

3 ARALIK SALI

13.00 Karagümrük-Göztepe

14.30 Malatya-Keçiörengücü

16.30 Alanya-Adana

18.30 Esenler Erok-Sivas

20.45 F.Bahçe-İstanbul

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Hekimoğlu-Başakşehir

13.45 Eyüp-Antalya

14.30 Kasımpaşa-Van

16.30 Erzurum-Bursa

18.30 Altay-Trabzon

20.45 G.Saray-Tuzlaspor

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Kırklareli-G.Antep FK

14.30 Kayseri-Manisa FK

16.30 Altınordu-Denizli

18.30 Ç.Rize-Samsun

20.45 Beşiktaş- Erzincan

Türkiye Kupası 5. tur maçlarının programı açıklandı. İlk maçlar 3-4-5 Aralık'ta, rövanşlar 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.

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