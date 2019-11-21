Kupada program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-İstanbulspor arasındaki ilk maç 3 Aralık Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda. Altay- Trabzon maçı 4 Aralık Çarşamba saat 18.30'da, G.Saray-Tuzla ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak. Beşiktaş-Erzincan maçı ise 5 Aralık Perşembe günü saat 20. 30'da.
5. TUR 1. MAÇLAR
3 ARALIK SALI
13.00 Karagümrük-Göztepe
14.30 Malatya-Keçiörengücü
16.30 Alanya-Adana
18.30 Esenler Erok-Sivas
20.45 F.Bahçe-İstanbul
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Hekimoğlu-Başakşehir
13.45 Eyüp-Antalya
14.30 Kasımpaşa-Van
16.30 Erzurum-Bursa
18.30 Altay-Trabzon
20.45 G.Saray-Tuzlaspor
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Kırklareli-G.Antep FK
14.30 Kayseri-Manisa FK
16.30 Altınordu-Denizli
18.30 Ç.Rize-Samsun
20.45 Beşiktaş- Erzincan
Türkiye Kupası 5. tur maçlarının programı açıklandı. İlk maçlar 3-4-5 Aralık'ta, rövanşlar 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.
5. TUR 1. MAÇLAR
3 ARALIK SALI
13.00 Karagümrük-Göztepe
14.30 Malatya-Keçiörengücü
16.30 Alanya-Adana
18.30 Esenler Erok-Sivas
20.45 F.Bahçe-İstanbul
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Hekimoğlu-Başakşehir
13.45 Eyüp-Antalya
14.30 Kasımpaşa-Van
16.30 Erzurum-Bursa
18.30 Altay-Trabzon
20.45 G.Saray-Tuzlaspor
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Kırklareli-G.Antep FK
14.30 Kayseri-Manisa FK
16.30 Altınordu-Denizli
18.30 Ç.Rize-Samsun
20.45 Beşiktaş- Erzincan
Türkiye Kupası 5. tur maçlarının programı açıklandı. İlk maçlar 3-4-5 Aralık'ta, rövanşlar 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.