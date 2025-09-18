MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinin adının " Bahçeli Modeli " olduğunu söyledi.Yıldız, süreç tamamlanınca Bahçeli Modeli'nin dünyaya örnek olacağını, literatüre gireceğini ve çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olacağını ifade etti.

Meclis'teki son komisyon toplantısında akademisyenlerin söz almasına değinen Yıldız, akademisyenlerin İrlanda'dan Kolombiya'ya çok kıymetli süreçleri incelediklerini ve değerli bilgiler aktardıklarını söyledi.



MHP lideri Devlet Bahçeli

TÜRKİYE MODELİNİN ADI "BAHÇELİ MODELİ"



"Dünyadaki modellerin hepsi elbette çok önemli ama bizimkine tam olarak benzemiyorlar" diyen Yıldız, örgütün sürecin en başında kendisini lağvettiğini hatırlattı ve bunun atlanmaması gerektiğini ifade etti.