MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen komisyon çalışmalarına ilişkin konuştu. İrlanda’dan Kolombiya’ya çok kıymetli süreçleri incelediklerini belirten Yıldız, “Dünyadaki modellerin hepsi elbette çok önemli ama bizimkine tam olarak benzemiyorlar" dedi. Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinde geliştirilen modelinin adının "Bahçeli Modeli’ olduğunu belirtip "Literatüre geçecek" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin selamete erdirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekim 2024'den Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç, Öcalan'ın PKK'yı fesih çağrısı ve PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı.
Sürece daha sağlam ve güvenilir zemine oturtmak için Meclis de taşın atına elini koydu. İYİ Parti harici tüm partilerin katılımıyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyon, şehit anneleri, Diyarbakır Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinledi.

Eski Meclis Başkanları ve Barolar görüşlerini dile getirdi. Akademisyenler söz aldı.
BAHÇELİ'DEN "YENİ AŞAMA" VURGUSU

MHP lideri Devlet Bahçeli de Meclis'in Terörsüz Türkiye sürecine yüksek bir katkı sağladığını söyledi.

Bahçeli, "PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır, şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasındayız" dedi.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinin adının "Bahçeli Modeli" olduğunu söyledi.

Yıldız, süreç tamamlanınca Bahçeli Modeli'nin dünyaya örnek olacağını, literatüre gireceğini ve çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olacağını ifade etti.

Meclis'teki son komisyon toplantısında akademisyenlerin söz almasına değinen Yıldız, akademisyenlerin İrlanda'dan Kolombiya'ya çok kıymetli süreçleri incelediklerini ve değerli bilgiler aktardıklarını söyledi.

TÜRKİYE MODELİNİN ADI "BAHÇELİ MODELİ"

"Dünyadaki modellerin hepsi elbette çok önemli ama bizimkine tam olarak benzemiyorlar" diyen Yıldız, örgütün sürecin en başında kendisini lağvettiğini hatırlattı ve bunun atlanmaması gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ MODELİ DÜNYADA BARIŞIN ANAHTARI OLACAK

Türkiye'deki modelin adının 'Bahçeli Modeli' olduğunu söyleyen Yıldız, 'Bahçeli Modeli'nin ilerleyen yıllarda çatışma çözümlerinde kullanılacağını ve literatüre geçeceğini ifade etti.

Yıldız, "Bahçeli Modeli, dünyada çatışmalı ortamlarda barış için önemli bir anahtar olacak" dedi.

