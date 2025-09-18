MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar

Ekim 2024'den Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç, Öcalan'ın PKK'yı fesih çağrısı ve PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı.
Sürece daha sağlam ve güvenilir zemine oturtmak için Meclis de taşın atına elini koydu. İYİ Parti harici tüm partilerin katılımıyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyon, şehit anneleri, Diyarbakır Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinledi.
Eski Meclis Başkanları ve Barolar görüşlerini dile getirdi. Akademisyenler söz aldı.
BAHÇELİ'DEN "YENİ AŞAMA" VURGUSU
MHP lideri Devlet Bahçeli de Meclis'in Terörsüz Türkiye sürecine yüksek bir katkı sağladığını söyledi.
Bahçeli, "PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır, şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasındayız" dedi.