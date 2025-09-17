PODCAST CANLI YAYIN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de! Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak?

Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak? Jeopolitik riskler ekonomiyi ne kadar etkiliyor? Yeni vergi artışları gündemde mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de! Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN


Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak? Jeopolitik riskler ekonomiyi ne kadar etkiliyor? Yeni vergi artışları gündemde mi?

Bakan Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Küresel enflasyonda düşüş sürüyor.

- Ekomomik büyüme yüzde 3 civarı sürecektir.

- Terörsüz Türkiye ile birlikte yakın coğrafyamızda daha güçlü bir entegrasyon gündemde. Bu da bizi avantajlı hale getirecek.

- Yapay zeka endeksimizde iyi bir noktadayız.

SAVUNMA SANAYİİ İHRACATINDA FIRSAT ÜLKEYİZ
- Türkiye küresel savunma sanayiinde ilk 10'a girecek

- Enflasyonda %30'un altına inmeyi bekliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

