Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de! Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak? Jeopolitik riskler ekonomiyi ne kadar etkiliyor? Yeni vergi artışları gündemde mi?



Bakan Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



- Küresel enflasyonda düşüş sürüyor.



- Ekomomik büyüme yüzde 3 civarı sürecektir.



- Terörsüz Türkiye ile birlikte yakın coğrafyamızda daha güçlü bir entegrasyon gündemde. Bu da bizi avantajlı hale getirecek.



- Yapay zeka endeksimizde iyi bir noktadayız.



SAVUNMA SANAYİİ İHRACATINDA FIRSAT ÜLKEYİZ

- Türkiye küresel savunma sanayiinde ilk 10'a girecek



- Enflasyonda %30'un altına inmeyi bekliyoruz

