İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni

İzmir’de yıllardır yaşanan çevre kirliliğine CHP’li belediyeler çözüm bulacağına her geçen gün bir başka skandal olay yaşanıyor. Duruma sessiz kalan Belediyeler çöp krizini çözemediği için  Çevre Bakanlığı halk sağlığı için devreye girdi. Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Bornova’nın çöpleri 31 Ekim tarihine kadar ‘geçici’ olarak Harmandalı’na dökülebilecek.

İzmir'de 500 binin üzerinde nüfusa sahip kentin en büyük ilçesi Buca'daki çöp sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı. CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamadıkları için geçtiğimiz hafta başında belediye sarayını işgal edip oturma eylemi başlatan işçiler 8 gündür eylemlerine devam ediyor. Belediye yönetiminin haziran ayı maaşlarının tamamı ile temmuz ayı maaşlarının bir kısmını yatırması işçileri ikna etmezken, Buca'da sokaklardaki çöp dağlarından etrafa mikrop ve kötü kokular yayılmaya devam ediyor. Kaldırımları tamamen kaplayan ve yollara taşan çöpler salgın hastalık tehlikesi de oluşturuyor. Biriken çöp dağları nedeniyle vatandaşlar işlek caddelerde kaldırımları bile kullanamazken, caddeye inerek yürümeye çalışıyor.

"SORUNUN KAYNAĞI BECERİKSİZLİK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, X üzerinden kentteki çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı. İnan, Danıştay tarafından çöp dökülmesi yasaklanan Harmandalı ile ilgili 31 Ekim 2025'e kadar geçici izin verildiği müjdesini paylaştı. Böylece Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp sorunu bir süreliğine çözüme kavuşmuş oldu. Buca'daki çöp sorunu ise işçilerin eylem yapmasından kaynaklanıyor. İnan açıklamasında, "Danıştay'ın "derhal kapatın" dediği Harmandalı'na hâlâ umut bağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bakanlığımız halk sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber etmiş, krizin büyümemesi için sadece geçici ve kontrollü bir izin vermiştir. Bu izin 31 Ekim 2025'e kadar geçerli. Günlük 2477 tonla sınırlı. Tüm sorumluluk CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bugün İzmir'de çöpler toplanmıyor, İzmirliler çile çekiyorsa bunun sebebi beceriksizliktir, vizyonsuzluktur. Milletvekilleri olarak biz de krizi çözmek için kolları sıvadık. Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak büyük bir şanssızlık ama söz konusu İzmirliler olunca geri durmadık. Kalıcı çözüm üretmek ise Büyükşehir'in görevidir ve ödevlerini yerine getirmelidir. İzmir'in gerçek çözümü: Yamanlar'da yeni tesis, mevcut alanlarda kapasite artışı, entegre atık yönetim planı, geri dönüşüm ve enerji üretimi" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da, "İzmir'de CHP'li belediyelerin yönetim zafiyeti her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Bugün şehrin dört bir yanında yaşanan çöp krizi, bu beceriksizliğin en somut göstergesidir" diye konuştu.

