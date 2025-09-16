Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’yi yerden yere vurdu: Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunu dolduramadığını belirterek, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerektiğini vurguladı.

Baykal sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Fırkasıı'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba? Özgür Özel olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, ikisi de CHP genel başkanlığı koltuğunu dolduramıyor. Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek. Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir. İktidara ulaşmak için her yol mübah olamaz, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerekiyor."

Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım (Sosyal medya)

BAYKAL: TÜRKİYE'DE ADALET SİSTEMİ VAR, MAHKEMEYE GÜVENİYORUZ

CHP'nın bu konuda hiç bir bahaneye sığınamayacağını ve direnç gösteremeyeceğini savunan Baykal, "Mahkemeden sorun yoktur kararı çıkarsa da bu yönetim aklanmış olur, yoluna bildiği gibi ve daha güçlü devam eder. Türkiyede bir adalet sistemi var ve hepimiz ona göre yönetiliyoruz. İstediğimizi seçip seçmeme hakkımız yok. Mahkeme kararlarına güveniyoruz." dedi.

Çeşitli suçlardan tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki hareketlerine de tepki gösteren Baykal, "Kravat şovuna izin verilmiş olsa bile yargının, çeşitli suçlardan tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde olduğuna değil tarafsız olduğuna inanıyoruz, bir de kollarını sıvamadığına şükrediyoruz. Kravat konusu da çözülmeli ki ilerideki davalarda emsal teşkil etmesin, mahkeme salonlarında herkes bir şeylerini çıkarıp atmaya kalkmasın" diye yazdı.