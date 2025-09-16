PODCAST CANLI YAYIN

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’yi yerden yere vurdu: Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, yolsuzluk ve rüşvetle adından sıkça söz ettiren mevcut CHP yönetimine çarpıcı mesajlar gönderdi. Mahkeme kararının çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine dönmesi gerektiğini savunan Baykal, “Özgür Özel olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, ikisi de CHP genel başkanlığı koltuğunu dolduramıyor. Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek.” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’yi yerden yere vurdu: Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunu dolduramadığını belirterek, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerektiğini vurguladı.

Baykal sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Fırkasıı'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba? Özgür Özel olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, ikisi de CHP genel başkanlığı koltuğunu dolduramıyor. Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek. Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir. İktidara ulaşmak için her yol mübah olamaz, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerekiyor."

Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım (Sosyal medya)Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım (Sosyal medya)

BAYKAL: TÜRKİYE'DE ADALET SİSTEMİ VAR, MAHKEMEYE GÜVENİYORUZ

CHP'nın bu konuda hiç bir bahaneye sığınamayacağını ve direnç gösteremeyeceğini savunan Baykal, "Mahkemeden sorun yoktur kararı çıkarsa da bu yönetim aklanmış olur, yoluna bildiği gibi ve daha güçlü devam eder. Türkiyede bir adalet sistemi var ve hepimiz ona göre yönetiliyoruz. İstediğimizi seçip seçmeme hakkımız yok. Mahkeme kararlarına güveniyoruz." dedi.

Çeşitli suçlardan tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki hareketlerine de tepki gösteren Baykal, "Kravat şovuna izin verilmiş olsa bile yargının, çeşitli suçlardan tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde olduğuna değil tarafsız olduğuna inanıyoruz, bir de kollarını sıvamadığına şükrediyoruz. Kravat konusu da çözülmeli ki ilerideki davalarda emsal teşkil etmesin, mahkeme salonlarında herkes bir şeylerini çıkarıp atmaya kalkmasın" diye yazdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya'daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye'ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
Gözleri KaraDeniz'in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...