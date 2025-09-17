Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari

PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding'in eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde kurduğu ahtapot gibi suç yapısı deşifre oldu. Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarındaki şirketleri üzerinden kara para akladığı ortaya çıkan Can Holding soruşturmasında her geçen yeni bir detaya ulaşılıyor. Öte yandan 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yöneten Can Holding’in Türkiye Almanya hattında gerçekleştirdiği sigara kaçakçılığı operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul'da sigara ve makarondan elde edilen milyarlarca dolarlık gelirle dev bir medya imparatorluğu kuran Can Holding'le ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Holdingin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia edilirken, haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın daha önce Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nce (OLAF) başlatılan bir soruşturmada küresel baron olarak isimlerinin geçtiği belirlendi. 550 milyon euroluk vergi kaybına yol açan, Türkiye-Belçika ve Almanya hattındaki sigara kaçakçılığının ayrıntıları ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEN BELÇİKA'YA

Her şey 2020'de Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp) Hannover merkezli bir şirkete gönderilmek üzere inşaat malzemeleriyle dolu olduğu iddia edilen 3 konteynerin izini sürmesiyle başladı. Konteynerler Türkiye'den deniz yoluyla Belçika'nın Anvers kentine, ardından Duisburg limanına taşınmıştı. Bir lojistik şirketi tarafından teslim alınan 3 konteynerin Moers yakınlarındaki bir depoya aktarıldığını belirleyen polis depoya baskın düzenledi. Konteynerlerden biri gaz beton bloklarla, diğer ikisi ise kolilerle doluydu. Sadece gaz beton blokların bulunduğu konteyner gümrüğe usulüne uygun olarak beyan edilmişti. İki konteynerde yapılan aramada 39 milyon 980 bin adet gümrüksüz ve vergisiz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Türkiye merkezli çalışan ve küresel çapta faaliyet gösteren suç örgütünün kaçak sigaraları AB'ye kaçırmaya devam ettiğinin tespit edilmesinin ardından Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) başkanlığında Hannover Gümrük Soruşturma Ofisi, Belçika ve Hollanda gümrük yetkilileri, Eurojust tarafından bir ekip kuruldu.

ULUSLARARASI ŞEBEKE

Sigaraların Türkiye ve İran'daki lisanslı üretim tesislerinde üretilip, denizaşırı limanlara ihraç edildiği, ardından AB üye ülkelerine gönderilerek burada satıldığı belirlendi. 28 Ocak 2025'te 150 konteyner kaçak sigarayı Avrupa Birliği'ne soktuğu tespit edilen aralarında Türklerin de bulunduğu 18 kişi hakkında Bielefeld Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı. Bazı konteynerlerin Hollanda geçici depolama tesislerinde boşaltıldığının kanıtlanmasının ardından, Hollanda makamları (FIOD Rotterdam) soruşturmaya dahil oldu. Hollanda, Almanya ve Belçika'da yapılan baskınlarda 1.5 milyon kaçak sigara ve 51 ton tütün ele geçirildi. 18 kişi tutuklanırken, uluslararası kaçakçılık şebekesinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de olduğu belirlendi.

İSMİNİ İLK KEZ MİT DUYURMUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ismini ilk kez 2002'de duymuştu. MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkardı. Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin'de yapılan Duman Operasyonu'nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı. Operasyon kapsamında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi. 2016'da 11 ülkede yürütülen operasyonlarda ise Zamanhan Can ile oğulları Kemal ve Mehmet Şakir Can, sigara kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI 4 FİRARİ ARANIYOR

Bu arada Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı. Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.

Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
