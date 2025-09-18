PODCAST CANLI YAYIN

Komisyonun 11. toplantısında gerginlik! DEM Parti salonu terk etti... MHP ne dedi?

Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için kurulan komisyonda gerginlik çıktı. Alimler ve Medreseler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in sözlerine hem MHP'den hem DEM'den tepki geldi. DEM salonu terk etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise toplantıdakileri sakinleştirmek üzerine konuşma yapıp "Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11'inci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda çıkan tartışma sonrası DEM Parti grubu komisyonu terk etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Derneği(İttihadul Ulema) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in TBMM'deki konuşması, salonda tepki gördü. Şimşek'in konuşmasına tepki gösteren DEM Parti salondan ayrıldı.




YILDIZ: "SENİ BURAYA ASKERE POLİSE HAKARET ET DİTE ÇAĞIRMADIK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Şimşek'in konuşmalarına tepki göstererek, 'Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık' dedi.

DEM Partili Saruhan Orunç'un ise "Rezalet bu anlattıklarınız, siz kandan besleniyorsunuz" dediği ifade edildi.





KURTULMUŞ: HERKES KULLANDIĞI DİLE DİKKAT ETSİN

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ise toplantıdakileri sakinleştirmek üzerine konuşma yaptığı ve "Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır" dediği belirtildi.


