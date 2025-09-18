Komisyonun 11. toplantısında gerginlik! DEM Parti salonu terk etti... MHP ne dedi?

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda çıkan tartışma sonrası DEM Parti grubu komisyonu terk etti.

YILDIZ: "SENİ BURAYA ASKERE POLİSE HAKARET ET DİTE ÇAĞIRMADIK" MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Şimşek'in konuşmalarına tepki göstererek, 'Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık' dedi. DEM Partili Saruhan Orunç'un ise "Rezalet bu anlattıklarınız, siz kandan besleniyorsunuz" dediği ifade edildi.









KURTULMUŞ: HERKES KULLANDIĞI DİLE DİKKAT ETSİN



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ise toplantıdakileri sakinleştirmek üzerine konuşma yaptığı ve "Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır" dediği belirtildi.



