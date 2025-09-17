Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu

Okay Yokuşlu. (AA)

Bordo-Mavililer'de ayrıca sakatlığı süren Nacim Bouchouari ve cezası devam eden Christ Oulai de Gaziantep deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un orta saha rotasyonunda büyük bir daralma yaşandı.