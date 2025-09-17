PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu

Fırtına’da Antep maçı öncesi orta sahada sıkıntı var. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin Folcarelli – Ozan Tufan ikilisine yönelmesi beklenirken savunmada değişikliklerin gündemde olduğu belirtildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, Teknik Direktör Fatih Tekke zorlu mücadele öncesinde kadro planlamasında önemli sıkıntılarla boğuşuyor.

Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Okay Yokuşlu, kritik mücadelede forma giyemeyecek...

Bordo-Mavililer'de ayrıca sakatlığı süren Nacim Bouchouari ve cezası devam eden Christ Oulai de Gaziantep deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un orta saha rotasyonunda büyük bir daralma yaşandı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin elinde kalan Folcarelli ve Ozan Tufan ikilisine şans vermesi bekleniyor. Sağ bek bölgesinde sakatlığı bulunan Pina'nın yerine Baniya'nın görev alabileceği belirtiliyor.

