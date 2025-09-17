Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, Teknik Direktör Fatih Tekke zorlu mücadele öncesinde kadro planlamasında önemli sıkıntılarla boğuşuyor.
Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Okay Yokuşlu, kritik mücadelede forma giyemeyecek...
Bordo-Mavililer'de ayrıca sakatlığı süren Nacim Bouchouari ve cezası devam eden Christ Oulai de Gaziantep deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un orta saha rotasyonunda büyük bir daralma yaşandı.