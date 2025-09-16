PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler

Başkan Erdoğan, Katar dönüşü çarpıcı mesajlar verdi. "İta amirlerinden emir almadan konuşamayan" bir CHP olduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle kulaklarına fısıldanıyor, ellerine tutuşturuluyor" ifadelerini kullandı. Kurultaya iptal davasında şikayet edenlerin CHP koridorlarında dolaştığını vurgulayan Erdoğan, "Mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, yargının vereceği karardan sonra göreceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nu Alevi kimliği üzerinden hedef alan CHP'lileri kınayan Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye katılımlar için ise "100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere tepki" olarak niteledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Burada İslam coğrafyasının "birlik" çağrısı yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.

Erdoğan, Katar dönüşü iç siyaset gündemi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultay davası, CHP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran açıklamaları ve AK Parti'ye katılımlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ BU DAVADA YOKUZ! ŞİKAYET EDENLER CHP KORİDORLARINDA DOLAŞIYOR"

24 Ekim'e ertelenen CHP kurultayına iptal davasına değinen Erdoğan, "Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Dolayısıyla şimdi bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak. Bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in sokakları kaşıyan provokatif adımlarına ve iftiralarına tepki gösteren Erdoğan, "Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma" dedi.

"İTA AMİRLERİNDEN İZİN ALMADAN KONUŞAMAYAN BİR CHP VAR"

Başkan Erdoğan, "İta amirlerinden izin almadan konuşamayan bir CHP yönetimi var. Böyle siyaset olur mu? AK Parti'nin içinde böyle bir şey yok. Söz isteyen bütün arkadaşlarımıza biz mikrofonlarımızı açık tutarız. Asla onların mikrofonlarını kapatmayız. CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle ya kulaklarına fısıldanıyor ya da ellerine tutuşturuluyor. Böyle bir yapı var. Bu yol, yol değil. Onun için de biz ara karardan sonra yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz" şeklinde konuştu.




CHP KURULTAYINA İPTAL DAVASI: "YARGI BURADA TEK AMİR... MUTLAK BUTLAN MI OLUR GÖRECEĞİZ..."

SORU: Biz uçakla Katar'a doğru havalanırken Ankara'da önemli bir dava vardı. Ana muhalefet partisi CHP'nin şaibelerle anılan kurultayı ile ilgili bir duruşma gerçekleşti. Dava herhangi bir tedbir de alınmadan 24 Ekim'e ertelendi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Dolayısıyla şimdi bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak. Bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar. Aramızdaki fark bu. Bunların iç tartışmalarını bastırmak için öncelikle bize sataşmaktan vazgeçmesi lazım. Neymiş? CHP'den bazı başkanlar, meclis üyeleri, bizim partimize katılmışlar. Katılmak isteyenlere biz "niye geliyorsunuz" mu diyeceğiz? Bizim kapımız açık. "Hayırlı olsun" deriz ve aramıza onları da alırız. Nitekim en son Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra, o da aramıza katıldı. Meclis üyeleriyle beraber aramıza geldiler ve şu anda onlarla birlikte yola devam ediyoruz. Her ne kadar bu kavga CHP içinde yaşansa da şurası çok önemli, herkesi etkiliyor. Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma. Meselenin bu yönünü kimse görmezden gelemez. İta amirlerinden izin almadan konuşamayan bir CHP yönetimi var. Böyle siyaset olur mu? AK Parti'nin içinde böyle bir şey yok. Söz isteyen bütün arkadaşlarımıza biz mikrofonlarımızı açık tutarız. Asla onların mikrofonlarını kapatmayız. CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle ya kulaklarına fısıldanıyor ya da ellerine tutuşturuluyor. Böyle bir yapı var. Bu yol, yol değil. Onun için de biz ara karardan sonra yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz.
KILIÇDAROĞLU'NU ALEVİ KİMLİĞİ ÜZERİNDEN HEDEF ALANLARA TEPKİ: KINIYORUM, HESABI YARGIDA SORULACAK

SORU: Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları da rencide edici, ötekileştirici ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik de saldırı mahiyetini içeren söylemlerde bulundular. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız. Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken ya da kimlik farkı gözetmeksizin eşittir. Bu Anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeye de herkesin tabi olması şarttır. Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini, toplumsal barışını böylesi pervasız biçimde hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah'ın izniyle biz buna izin vermeyiz.

"100 YILLIK PARTİYİ BİR HIRSIZLIK ÇETESİNİN FEDAİSİ HALİNE GETİRENLERE BİR TEPKİDİR"

SORU: Son dönemde muhalefetten ve özellikle CHP'den kopan isimler ki bunlar ağırlıklı belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, AK Parti saflarına katılıyor. Bu katılımlar da hızlandı, çoğaldı. Partinize yönelik bu ilginin ve özellikle muhalefetten adeta kaçışın nedeni nedir? Siz çok derin siyasi tecrübenizle baktığınızda nasıl bir okuma yapıyorsunuz?

CHP'ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca, "biz yanlış adrese gelmişiz" dediler ve kopma kararı aldılar. AK Parti'nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için "baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar" gibi iftiralarda bulunmaya başladılar. Değerli arkadaşlar, 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu. Şu anda tablo budur.

Belediye başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım. CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor. 24 yıllık tarihinde hem halkın teveccühünü kazanmış, hem de devlet yönetimindeki tecrübesini ortaya koymuş bir partiyiz. Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlarla, halkımızın muhabbetini kazanarak inşallah yola devam edeceğiz. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler için AK Parti'ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyaset ile, kendini millete hizmet adamış kadrolarla buluşmak demek. Bu katılımlar bir kez daha göstermiştir ki; AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir.

