SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için ipuçları enflasyon tahminleriyle geliyor. 4 farklı formül ortaya çıkarken, artış için tahminler yüzde 10-11 seviyesinde ağırlık kazanıyor. En düşük aylığın da 18 bin lirayı aşması bekleniyor...

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Maaşlara yansıtılacak artış için ipuçları da enflasyon verileriyle geliyor. Ocak ayında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri için dört formül öne çıkıyor.

Bu formüller emeklilerin zam oranının yüzde 10-11 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Emeklilerde halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesinin de Ocak'ta, daha önceki gibi 6 aylık enflasyon oranında yükseltilmesi bekleniyor.

Enflasyon tahminleri, taban aylığın, 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde 18 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor. İşte enflasyon tahminlerine göre emeklilerin artış formülleri:

OCAK ARTIŞI İÇİN 4 FORMÜL
■ Merkez Bankası bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, 2025 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 16.67 çıkmıştı. Eğer 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 gerçekleşirse, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 7.14 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 7.14 oranında artacak.

Eğer Ocak ayında taban aylık da 6 aylık enflasyon oranında artırılır ve bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur'lularda en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 86 liraya çıkacak.

YÜZDE 11.3'E KADAR ÇIKIYOR
■ Bu yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56'ya çıkacak. Taban aylık da, aynı oranda artırılırsa 18 bin 664 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Program'da, 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak.

En düşük emekli aylığı ödemesi de, bu oranda artış yapılması halinde 18 bin 593 liraya ulaşacak.

■ Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 olarak yer aldı. Ocak ayında 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 11.3'ü bulacak.

Taban aylıkta da artış yapılır ve bu oran yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 789 liraya yükselecek. Emeklilere bu tutarın altında ödeme yapılamayacak.

