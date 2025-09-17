YÜZDE 11.3'E KADAR ÇIKIYOR ■ Bu yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56'ya çıkacak. Taban aylık da, aynı oranda artırılırsa 18 bin 664 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül. (AA)

■ Orta Vadeli Program'da, 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak.

En düşük emekli aylığı ödemesi de, bu oranda artış yapılması halinde 18 bin 593 liraya ulaşacak.