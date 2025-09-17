SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Maaşlara yansıtılacak artış için ipuçları da enflasyon verileriyle geliyor. Ocak ayında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri için dört formül öne çıkıyor.
Bu formüller emeklilerin zam oranının yüzde 10-11 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Emeklilerde halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesinin de Ocak'ta, daha önceki gibi 6 aylık enflasyon oranında yükseltilmesi bekleniyor.
Enflasyon tahminleri, taban aylığın, 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde 18 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor. İşte enflasyon tahminlerine göre emeklilerin artış formülleri:
OCAK ARTIŞI İÇİN 4 FORMÜL
■ Merkez Bankası bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, 2025 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.
Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 16.67 çıkmıştı. Eğer 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 gerçekleşirse, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 7.14 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 7.14 oranında artacak.
Eğer Ocak ayında taban aylık da 6 aylık enflasyon oranında artırılır ve bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur'lularda en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 86 liraya çıkacak.