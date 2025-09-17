takvim-logo

Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu

Türkiye yazdan kalma günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hafta ortasından itibaren batı ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sıcaklıkların da mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Sağanak hangi bölgelerde etkili olacak? İşte 17 Eylül il il hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir yağışlı sistemin detaylarını paylaştı. Uzmanlar perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece birden düşeceğini açıkladı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte detaylı hava durumu raporu!

Türkiye Yeni Bir Yağışlı Sisteme Hazırlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde hava koşullarının dalgalı seyredeceğini duyurdu.

Çarşamba Günü Sınırlı Yağışlar

Tekin, çarşamba günü Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde hafif yağışlar görüleceğini belirtti. Ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde de yağış ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Perşembe Günü Kuvvetli Sistem Geliyor

Perşembe günü itibarıyla Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlar etkili olacak.

Tekin'in aktardığına göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışlar görülmeye başlanacak.

Özellikle Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ayrıca perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.

Cuma Günü Yağışlar Devam Edecek

Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların süreceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Tekin, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin etkisinin azalacağını ve hava sıcaklıklarının perşembe günü itibarıyla mevsim normallerinin altına düşerek 6-12 derece civarında hissedilir bir serinliğe yol açacağını söyledi.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara ve İzmir

Başkent ve İzmir'de üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtiliyor. Ankara'da yarın 29 derece olacak sıcaklık, perşembe günü 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşecek. İzmir'de sıcaklıklar ise 29-31 derece arasında seyredecek.

İstanbul

İstanbul'da çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar başlayacak. Perşembe ve cuma günleri ise kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul ve Marmara'da Balkan Soğukları Kapıda: Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanaklar Geliyor

AKOM'un son değerlendirmelerine göre Çarşamba akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir hava dalgası bölgeyi etkilemeye başlayacak. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtiliyor.

Perşembe itibarıyla sıcaklıklar düşecek
Özellikle Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20-23°C bandına gerilemesi bekleniyor. Yetkililer ani sıcaklık düşüşlerinin vücut sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Sağanak yağışlar aralıklarla etkili olacak
Meteoroloji kent genelinde aralıklarla sağanak yağışların görüleceğini bildiriyor. Yağışlar özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olacak.

17 EYLÜL MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi'nde Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, gün boyu güneş hakim. Maksimum sıcaklık 32°C.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 30°C.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali var. Sıcaklık 29°C.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık 29°C.

Ege Bölgesi'nde Sıcak ve Güneşli Hava

Ege'de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Kuzey ilçelerde zaman zaman parçalı bulutlanma görülebilir.

Afyonkarahisar: Açık ve güneşli, 30°C.

Denizli: Sıcaklık 36°C, gün boyu güneşli.

İzmir: Açık hava ve 31°C sıcaklık.

Muğla: Güneşli ve 34°C.

Akdeniz Bölgesi'nde Sıcaklıklar Yüksek, Yer Yer Bulutlanma

Akdeniz'de genel olarak az bulutlu hava hakim. Doğu kesimlerde parçalı bulutlanmalar görülebilir.

Adana: 36°C, öğleden sonra parçalı bulutlu.

Antalya: 35°C, açık ve güneşli.

Burdur: 34°C, gün boyu açık.

Hatay: 33°C, zaman zaman bulutlu.

İç Anadolu'da Hafif Bulutlu Günler

İç Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Kuzeybatı ilçelerde parçalı bulutlanma görülebilir.

Ankara: 29°C, günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu.

Eskişehir: 29°C, az bulutlu.

Konya: 30°C, güneşli.

Nevşehir: 26°C, açık ve hafif sıcak.

Karadeniz'de Sağanak ve Gök Gürültüsü Hakim

Batı Karadeniz'de özellikle gece saatlerinde bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bazı şehirlerde sabah ve öğle saatlerinde yağış görülebilir.

Bolu: 29°C, gece saatlerinde sağanak ihtimali.

Düzce: 29°C, akşam saatlerinde yerel yağışlar.

Sinop: 28°C, akşam saatlerinde yağışlı.

Zonguldak: 25°C, gece sağanak bekleniyor.

Amasya: 29°C, parçalı bulutlu.

Rize: 26°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak.

Samsun: 26°C, parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon: 24°C, öğle saatlerinde sağanak ihtimali.

Doğu Anadolu'da Açık ve Sıcak Hava

Doğu Anadolu'da hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Kuzey kesimlerde zaman zaman bulutlanma görülebilir.

Erzurum: 24°C, açık.

Kars: 23°C, parçalı bulutlu.

Malatya: 31°C, gün boyu güneşli.

Van: 26°C, açık hava hakim.

Güneydoğu Anadolu'da Kavurucu Sıcaklar

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek ve hava genellikle açık olacak.

Diyarbakır: 35°C, güneşli.

Gaziantep: 36°C, açık ve sıcak.

Mardin: 33°C, gün boyu güneşli.

Siirt: 34°C, az bulutlu.