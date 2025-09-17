Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu

17 EYLÜL MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi'nde Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, gün boyu güneş hakim. Maksimum sıcaklık 32°C.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 30°C.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali var. Sıcaklık 29°C.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık 29°C.