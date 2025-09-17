Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu

Karadeniz'de Sağanak ve Gök Gürültüsü Hakim
Batı Karadeniz'de özellikle gece saatlerinde bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bazı şehirlerde sabah ve öğle saatlerinde yağış görülebilir.
Bolu: 29°C, gece saatlerinde sağanak ihtimali.
Düzce: 29°C, akşam saatlerinde yerel yağışlar.
Sinop: 28°C, akşam saatlerinde yağışlı.
Zonguldak: 25°C, gece sağanak bekleniyor.
Amasya: 29°C, parçalı bulutlu.
Rize: 26°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak.
Samsun: 26°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 24°C, öğle saatlerinde sağanak ihtimali.