PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı! Ortak basın toplantısında soğuk rüzgarlar: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var

ABD Başkanı Donal Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Starmer ise "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz " dedi. Bunun üzerine Trump "İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var" deyip Filistin'i tanıma kararına karşı çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı! Ortak basın toplantısında soğuk rüzgarlar: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, dün kraliyet ailesiyle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti.

Trump, Başbakan Starmer'in kır evi Chequers'a geldi.

AHaber CANLI YAYIN


Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.



Trump, "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz " dedi.

Bu sırada Starmer ve Trump arasında soğuk rüzgarlar esti.

Trump, "Gazze konusunda İngiltere Başbakanı ile aynı fikirde değilim. Anlaşmazlık yaşadığımız az sayıda konudan biri bu" şeklinde konuştu.


Starmer: 3. Dünya Savaşı'nı istemiyoruz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul etti! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Borsa İstanbul
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Türk Telekom
Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi