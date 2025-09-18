Trump

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz " dedi.



Bu sırada Starmer ve Trump arasında soğuk rüzgarlar esti.



Trump, "Gazze konusunda İngiltere Başbakanı ile aynı fikirde değilim. Anlaşmazlık yaşadığımız az sayıda konudan biri bu" şeklinde konuştu.



Starmer: 3. Dünya Savaşı'nı istemiyoruz