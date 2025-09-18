ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, dün kraliyet ailesiyle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti.
Trump, Başbakan Starmer'in kır evi Chequers'a geldi.
İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.
Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Trump, "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz " dedi.
Bu sırada Starmer ve Trump arasında soğuk rüzgarlar esti.
Trump, "Gazze konusunda İngiltere Başbakanı ile aynı fikirde değilim. Anlaşmazlık yaşadığımız az sayıda konudan biri bu" şeklinde konuştu.
Starmer: 3. Dünya Savaşı'nı istemiyoruz