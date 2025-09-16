Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kudüs'te İsrail'in yayılmacılık projelerinden "Hacılar Yolu"nun açılışına katıldı.
Rubio ile birlikte katıldığı etkinlikte söz alan Netanyahu, "Burası bizim şehrimiz Erdoğan" ifadesiyle skandal bir konuşmaya imza attı.Netanyahu’dan küstah çıkış: “Kudüs bizimdir” diyerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
KUDÜS'Ü SAHİPLENDİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Netanyahu, "İkinci Tapınağın yıkılmasından iki bin yıl sonra geçmişimizi yeniden keşfediyor ve geleceğimizi, 2 bin yıl önceki Kudüs'e dayanarak inşa ediyoruz." dedi. ABD'den büyük destek gördüklerini belirten Netanyahu "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. Bu nedenle [ABD] Başkanı [Donald] Trump'ın bu alandaki liderliğini de çok takdir ediyorum." diye devam etti.
İsrail Başbakanı'ndan 27 yıl sonra ise kritik bir itiraf geldi. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile yapmaya çalıştığı bpazarlığı anlatan Netanyahui bunu o dönem Belediye Başkanı olan Başkan Erdoğan'ın engellediğini söyledi.
Netanyahu'nun 27 yıl sonra gelen itirafı şu şekilde:
"1998'de Türkiye'nin başbakanını ağırladım. Adı (Mesut) Yılmaz'dı. O zamanlar Türkiye ile harika ilişkilerimiz vardı. Son zamanların sınavına dayanamadılar ama o dönemde çok iyiydiler.
Başbakanlık konutunda güzel bir akşam yemeğinin ardından salonda kahve içiyorduk ve dedim ki: 'Sayın Başbakan, sizden bir ricam olacak.' O da 'Evet, buyurun' dedi.
Ben de şöyle dedim: 'Burada, az önce gezdiğimiz tünelde bulunan bir tablet var, İbranice bir taş tablet. 2700 yıl önce Kral Hizkiya tarafından kazdırılmış'. 'Bakın,' dedim, 'size bir önerim var. Bizim müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğinizi seçin, size verelim. Bir değiş tokuş yapalım.' Ama o, 'Hayır, üzgünüm, bunu yapamam' dedi.
Ben de 'Peki, müzelerimizdeki tüm eserleri alın' dedim. O yine, 'Hayır, yapamam' dedi. 'O hâlde fiyatınızı söyleyin' dedim.
O da 'Başbakan Netanyahu, bunun bir fiyatı yok' dedi. 'Neden?' dedim.
Şöyle yanıtladı: 'O dönemde İstanbul'un belediye başkanı olan birinin başını çektiği büyüyen bir İslamcı taban var. İsmini biliyorsunuz. Türk halkının bu kesiminden, Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi kenti olduğunu gösteren bir tableti İsrail'e vermemize tepki gelir.'
Şimdi, 2000 yıl sonra, şehrimizi geri aldık. Bağımsızlığımızı geri aldık. Egemen bir devlet kurduk; bir ordu kurduk, dünyada eşi olmayan bir ülke inşa ettik.
Bu bizim şehrimiz, Sayın Erdoğan. Bu sizin şehriniz değil; bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump'ın bu alandaki liderliğine çok değer veriyorum. Kudüs'ü başkentimiz ilan etti; dünyanın her liderinin kabul etmesi gereken bir şeyi yaptı ve ardından Amerikan Büyükelçiliği'ni buraya taşıdı. O, apaçık olan şeyleri yaptı ama bütün o hükümetlere, dışişleri bürolarına, 'Bunu yapamazsınız' diyen uzmanlara rağmen yaptı.' dedi.
TRUMP 2017'DE BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIDI
ABD'de Trump yönetimi 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. Trump bu hamlesiyle Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin müzakereleriyle belirlenmesi gerektiği yönündeki onlarca yıldır uygulanan Amerikan politikasından büyük bir sapma olarak ön plana çıktı.
BM ÖNCESİ SKANDAL HAMLE
Ziyaret, bu ay New York'taki Birleşmiş Milletler'de yapılacak dünya liderleri toplantısı öncesinde gerçekleşti. Toplantıda İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika'nın Filistin devletini resmen tanıması beklenirken İsrail bunu reddediyor.
Rubio, bu adımın İsrail'i Filistin devletinin kurulmasını engellemek için kendi eylemlerini yapmaya teşvik edeceğini söyledi.