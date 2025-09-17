İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması

İsrail Gazze'de kara saldırısına yeniden başlarken Filistinlileri ise göçe zorluyor.
İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN EDİYOR
Tel Aviv Gazze'ye yönelik son iki yılın en ağır saldırılarından birine başladı. Binlerce Filistinli ise Gazze'den zorla sürgün ediliyor.
KATZ'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda yıkılan şehirden yükselen siyah dumanların arasında, mobilya yüklü kamyonetler ve eşek arabaları ile yaya olarak eşyalarının son parçalarını taşıyan insanların fotoğrafını paylaştı ve "Gazze yanıyor" dedi.
CANLI ANLATIM
İSRAİL EN AZ 91 KİŞİYİ KATLETTİ
İsrail dün düzenlediği saldırılarda Gazze’de en az 91 kişiyi öldürdü. Sağlık yetkilileri bombalarından birinin sahil yolunda kaçmaya çalışan insanları taşıyan bir araca isabet ettiğini bildirdi.
Kentteki en az 17 konut binası yıkıldı. Bunlar arasında, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı doğudaki Tuffah mahallesindeki Aybaki Camii de yer alıyor.
Bombalar yağarken İsrail ordusu kentin kuzey, güney ve doğusundaki bölgeleri patlayıcı yüklü robotlarla tahrip etmeye devam etti.