İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması

İsrail Gazze'de kara saldırısına yeniden başlarken Filistinlileri ise göçe zorluyor.

Gazze, AA

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN EDİYOR

Tel Aviv Gazze'ye yönelik son iki yılın en ağır saldırılarından birine başladı. Binlerce Filistinli ise Gazze'den zorla sürgün ediliyor.

İsrail Gazzelileri göçe zorluyor

Gazze, AA

KATZ'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda yıkılan şehirden yükselen siyah dumanların arasında, mobilya yüklü kamyonetler ve eşek arabaları ile yaya olarak eşyalarının son parçalarını taşıyan insanların fotoğrafını paylaştı ve "Gazze yanıyor" dedi.