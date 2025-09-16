Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı

Terör devleti İsrail'in bölgedeki saldırganlığı azgın bir köpek gibi günden güne artıyor. Lübnan'dan Yemen'e İran'dan Suriye'ye uzanan saldırı dalgasının son halkası Katar oldu.
MOSSAD tetikçileri ve siyonist işbirlikçiler "Katar'dan sonra sıra Türkiye'de" tehditleri savururken İsrail, Doha'daki İslam İşbirliği Zirvesi'nin hemen ardından Gazze'yi topyekün işgale başladı.
Netanyahu’dan küstah çıkış: “Kudüs bizimdir” diyerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'İ DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ
Yeni bir Sykes Picot ve "Arz-ı Mev'ud" hayali kuran Tel Aviv, uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit etmesine karşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İslam dünyasına tarihi bir çağrı geldi. Erdoğan, "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.
Türkiye'nin Arz-ı Mev'ud'a karşı İslam Birliği adımı hem Gazze kasabı Netanyahu hem de derin Amerika'nın huzurunu kaçırdı.
NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER: KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ ERDOĞAN
Zamane Hitleri Netanyahu, "Kudüs bizim şehrimiz, Erdoğan. Sizin değil. Her zaman bizim olacak" şeklinde küstah bir açıklamaya imza attı.
CIA'İN KUDUZ KÖPEĞİ RUBİN SAHNEDE: TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE KISITLAMA İSTEDİ
Netanyahu'dan sonra derin Amerika ve CIA'in kuduz köpeği Michael Rubin sahneye sürüldü.
Middle East Forum'da "Yabancı Misyonların Seyahat Kontrolleri Programı Türkiye'ye de Genişletilmeli mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Rubin, hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı.
Rubin, Belarus, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Eritre, İran, Kuzey Kore, Rusya, Suriye ve Venezuela'nın bulunduğu "Dış Misyonlar Seyahat Kontrolleri Programı"na Türkiye'nin de eklenmesi için ABD'ye çağrı yaptı.