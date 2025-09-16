PODCAST CANLI YAYIN

Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı

Başkan Erdoğan'ın İslam ülkelerine "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" demesi Gazze kasabı Netanyahu, derin Amerika ve CIA artıklarının huzurunu kaçırdı. Soykırımcı Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz, Erdoğan" açıklaması sonrası sahneye CIA'in tasması gevşek kuduz köpeği Michael Rubin sürüldü. Rubin, Trump'tan Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirmesini isteyip "Türk diplomatlara tasma takmanın zamanı geldi" şeklinde provokatif sözler sarf etti. Başkan Erdoğan'ı "antisemitizmi teşvik etmekle" suçlayıp, Başkan Erdoğan'ın refikası Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

Terör devleti İsrail'in bölgedeki saldırganlığı azgın bir köpek gibi günden güne artıyor. Lübnan'dan Yemen'e İran'dan Suriye'ye uzanan saldırı dalgasının son halkası Katar oldu.

MOSSAD tetikçileri ve siyonist işbirlikçiler "Katar'dan sonra sıra Türkiye'de" tehditleri savururken İsrail, Doha'daki İslam İşbirliği Zirvesi'nin hemen ardından Gazze'yi topyekün işgale başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'İ DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ

Yeni bir Sykes Picot ve "Arz-ı Mev'ud" hayali kuran Tel Aviv, uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit etmesine karşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İslam dünyasına tarihi bir çağrı geldi. Erdoğan, "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.

Türkiye'nin Arz-ı Mev'ud'a karşı İslam Birliği adımı hem Gazze kasabı Netanyahu hem de derin Amerika'nın huzurunu kaçırdı.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER: KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ ERDOĞAN

Zamane Hitleri Netanyahu, "Kudüs bizim şehrimiz, Erdoğan. Sizin değil. Her zaman bizim olacak" şeklinde küstah bir açıklamaya imza attı.

CIA'İN KUDUZ KÖPEĞİ RUBİN SAHNEDE: TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE KISITLAMA İSTEDİ

Netanyahu'dan sonra derin Amerika ve CIA'in kuduz köpeği Michael Rubin sahneye sürüldü.

Middle East Forum'da "Yabancı Misyonların Seyahat Kontrolleri Programı Türkiye'ye de Genişletilmeli mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Rubin, hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı.

Rubin, Belarus, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Eritre, İran, Kuzey Kore, Rusya, Suriye ve Venezuela'nın bulunduğu "Dış Misyonlar Seyahat Kontrolleri Programı"na Türkiye'nin de eklenmesi için ABD'ye çağrı yaptı.

"ERDOĞAN TÜRK ORDUSUNU İSRAİL'E KARŞI KULLANMAKTAN BAHSETTİ"

Başkan Erdoğan'ın "İsrail'i durduracak güce sahibiz" açıklamasına dikkat çeken Rubin, "Erdoğan, Türk ordusunu İsrail'e karşı kullanma olasılığını da gündeme getirdi. Batılı yetkililer belki bunu abartılı bir söz olarak görmezden gelebilirler, ancak bu tür açıklamalar Türk halkını şartlandırıyor ve kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce İsrail'in Katar'dan sonraki hedefinin Türkiye olması gerektiğini savunan CIA ajanı, "Bugün, Türkiye merkezli Hamas liderleri, Yahudi devletine yönelik terör saldırılarını, İran merkezli Hamas saldırılarından daha fazla planlıyor. 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleşen Hamas katliamının ardından, Türkiye, Hamas için tartışmasız İran veya Katar'dan daha önemli hale geldi" dedi.

CIA ARTIĞINDAN REZİL SÖZLER: "TÜRK DİPLOMATLARA TASMA TAKMA ZAMANI"

Erdoğan'ın 2017'deki ABD ziyaretinde Washington Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan olayları örnek veren Rubin, "Türk diplomatlar için Amerika Birleşik Devletleri içinde seyahat etmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Trump, Erdoğan'a yakın olsa da, başkomutan olarak asıl görevi Amerikalıların güvenliğini sağlamaktır. Türk diplomatlara tasma takmanın zamanı geldi" şeklinde provokatif sözler sarf etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AİLESİNE DİL UZATTI

Rubin sözlerinin devamında Başkan Erdoğan"antisemitizmi teşvik etmekle" suçlayıp, Başkan Erdoğan'ın refikası Emine Erdoğan'ı hedef aldı:

"Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Adolf Hitler'e benzetiyor ve İsrail'i "Büyük İsrail" hedefiyle "kaos ve istikrarsızlık" yaratmayı amaçlayan bir "terör devleti" olarak nitelendiriyor. Daha genel olarak Erdoğan, hem Türkiye'de hem de yurtdışında Yahudileri insanlıktan çıkarıyor ve antisemitizmi teşvik ediyor"

Cumhurbaşkanının müsrif eşi Emine Erdoğan, Türkleri, Erdoğan'ın yakınlarının finanse ettiği ve Yahudileri ölü Müslümanların organlarını satmak amacıyla Irak savaşını kışkırtmakla suçlayan bir filmi izlemeye çağırdı.


"KURTLAR VADİSİ IRAK" DETAYI

Rubin'in bahsettiği film ise Kurtlar Vadisi Irak. Bilindiği üzere Emine Erdoğan, 2006'da gösterime giren Kurtlar Vadisi Irak'ın Ankara galasına gitmişti.

