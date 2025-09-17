PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler

CHP’de parti içindeki kriz devam ediyor. İl Kongresinin iptali sonrası mahkeme kararıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, “FETÖ’nün uyuyan hücreleri, partimize sızmayı başarmış durumda. CHP’yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Bu örgütün taktiğidir” dedi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler

CHP'de parti içindeki kriz devam ediyor. İl Kongresinin iptali sonrası mahkeme kararıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, partimize sızmayı başarmış durumda. CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Bu örgütün taktiğidir" dedi

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almasının ardından, mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'geçici kurul' olarak atamıştı. Yaşanan gerginliklerin ardından CHP'nin Sarıyer'deki binasında çalışmalara başlayan Gürsel Tekin, süreç hakkında konuştu.

Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)

"AİLEME SALDIRDILAR"

Göreve gelişinin ardından farklı çevrelerden tepki gördüğünü dile getiren Tekin, "İl binasına giderken yüzünü bile görmediğim çok sayıda kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme saldırdılar, olmadık hakaretler ettiler. Bizi partiden uzak tutmaya çalışanlar anlaşılan kendilerine yeni yol arkadaşları bulmuşlar" dedi.

Gürsel Tekinden kendisini linç eden CHPlilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruzGürsel Tekinden kendisini linç eden CHPlilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz

UYUYAN HÜCRELER

CHP'nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)

"GENEL MERKEZ ÖDENEK GÖNDERMİYOR"

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ödenek göndermediğini söyleyen Gürsel Tekin, "Personel ücretlerini ödeyemez hale geldik. Medine dilencisi gibi para arıyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Haklı olduğumuz için kazanacağız" dedi.

"CHP HALKIN PARTİSİDİR"

Kendisine yönelik "çaycı" eleştirilerine de yanıt veren Tekin, halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini belirterek "Zamanı geldiğinde çaycılık da yaparız, ülkeyi de yönetiriz. Biz her zaman emekten, emekçiden yana olduk. Ayşe teyzenin sofrasına misafir olacağız, ekmeğini pişirirken sorunlarını dinleyeceğiz. CHP halkın partisidir öyle de olacak" dedi. Tekin, "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" diye konuştu.

Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere tepki! ʺPartinin içine FETÖ sızmışʺ (takvim foto arşiv)

"BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN"

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın. Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın. Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek" dedi.

Gürsel Tekinden 32 kişilik İl binasına girecek CHPliler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayıGürsel Tekinden 32 kişilik İl binasına girecek CHPliler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Ankara 3. Asliye Hukukun kararı ne anlama geliyor? Takvim.com.tr hukukçulara sordu: Gürsel Tekinden Görevdeyiz açıklamasıAnkara 3. Asliye Hukukun kararı ne anlama geliyor? Takvim.com.tr hukukçulara sordu: Gürsel Tekinden Görevdeyiz açıklaması
Ankara 3. Asliye Hukuk'un kararı ne anlama geliyor? Takvim.com.tr hukukçulara sordu: Gürsel Tekin'den "Görevdeyiz" açıklaması
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Borsa İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
Türk Telekom
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: İnsan olun bu soykırımdır nokta
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan