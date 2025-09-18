RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen, müstehcen, ahlaksız ve sapkın yayınlara geçit vermiyor. Özellikle dijital platformlar tarafından teşvik edilen genel ahlaka aykırı yayınlara karşı harekete geçildi.





NETFLIX, DISNEY, PRIME VIDEO... CEZA YAĞDI



RTÜK, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "Müstehcen olamaz" hükümlerini ihlâl ettiği gerekçesiyle Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK'TEN YAZILI AÇIKLAMA



RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre;



Üst Kurul, '2025 Aile Yılı' kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.



Bu kapsamda RTÜK'ün son toplantısında, milli ve manevi değerlere aykırı yayınlar incelendi. Bu çerçevede Disney+ platformunda yayınlanan 'All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.