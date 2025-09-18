PODCAST CANLI YAYIN

RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var

Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi. Genel gerekçe platformların genel ahlak kurallarını ihlal eden müstehcen yapımları ve toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı yayınlar olarak gösterildi. Özellikle Disney+ platformunda yayınlanan 'All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlanması tepki çekiyordu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen, müstehcen, ahlaksız ve sapkın yayınlara geçit vermiyor.

Özellikle dijital platformlar tarafından teşvik edilen genel ahlaka aykırı yayınlara karşı harekete geçildi.



NETFLIX, DISNEY, PRIME VIDEO... CEZA YAĞDI

RTÜK, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "Müstehcen olamaz" hükümlerini ihlâl ettiği gerekçesiyle Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK'TEN YAZILI AÇIKLAMA

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre;

Üst Kurul, '2025 Aile Yılı' kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda RTÜK'ün son toplantısında, milli ve manevi değerlere aykırı yayınlar incelendi. Bu çerçevede Disney+ platformunda yayınlanan 'All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.



PRIME VIDEO

Prime Video'da yayımlanan 'Those About To Die' dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması ise genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

NETFLIX

NETFLIX'te yayımlanan 'Kobalt Mavisi' adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahneler için de ceza uygulandı. Üst Kurul, söz konusu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.



HBO MAX

HBO Max platformunda yayımlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan 'Looking: The Movie' adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI

MUBI platformunda yer alan 'Benedetta' adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı tespit edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

