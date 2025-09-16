Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Halk TV'ye zehir zemberek sözler: Kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İşte Celal Çelik'in sosyal medya paylaşımı:

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu,



Devlet vazifesini yerine getirmek üzere çıktığı yurtdışı görevi ve kısa siyasi ziyaretler dışında hiçbir zaman yurtdışına çıkmamıştır.

Başka bir ülkede yaşamamıştır ve bundan sonra da yurtdışında yaşamak gibi bir niyeti yoktur. Hayatını bu vatan topraklarına adamış, mayasını bu topraklardan almıştır. Kökleri ve geçmişi burdadır, kavgası bu toprakların geleceği içindir.

Peki paylaştığım bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir? Yurt dışında hangi malikanelerde yaşamaktadır?

Ülkeye neden gelememektedir? Kimlerle bağlantılıdır?

Eline geçirdiği bu basın gücüyle, toplumu provake etmekteki amacı nedir?

Siyasete katkı sunmak, geleceğe bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlarıyla kaleme aldığı makale üzerinden bile atılan bu manşeti milletimizin ve basın camiasının vicdanına havale ediyorum.

Ey müptezel;

bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele de geçirsen, milletimiz sonuçta vicdanına döner bakar, senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun..