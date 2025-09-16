PODCAST CANLI YAYIN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Halk TV'ye zehir zemberek sözler: Kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?

Ekremci fondaşı Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı son köşe yazısında, CHP'deki şaibeli kurultay sürecine değinmemesine, "Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi" diyerek manşetine aldı. Ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?" diye sorup Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na, "Ey müptezel, bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele de geçirsen, Milletimiz sonuçta vicdanına döner bakar, senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun." ifadelerini kullandı.

Ekremci fondaşı Halk TV, şaibeli kurultay davası hakkında sessiz kalan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"SANKİ BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞIYORMUŞ GİBİ KONUŞTU"
Halk TV, "Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu" başlığıyla manşetine taşıdı.

Ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İşte Celal Çelik'in sosyal medya paylaşımı:

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu,

Devlet vazifesini yerine getirmek üzere çıktığı yurtdışı görevi ve kısa siyasi ziyaretler dışında hiçbir zaman yurtdışına çıkmamıştır.

Başka bir ülkede yaşamamıştır ve bundan sonra da yurtdışında yaşamak gibi bir niyeti yoktur. Hayatını bu vatan topraklarına adamış, mayasını bu topraklardan almıştır. Kökleri ve geçmişi burdadır, kavgası bu toprakların geleceği içindir.

Peki paylaştığım bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir? Yurt dışında hangi malikanelerde yaşamaktadır?

Ülkeye neden gelememektedir? Kimlerle bağlantılıdır?

Eline geçirdiği bu basın gücüyle, toplumu provake etmekteki amacı nedir?

Siyasete katkı sunmak, geleceğe bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlarıyla kaleme aldığı makale üzerinden bile atılan bu manşeti milletimizin ve basın camiasının vicdanına havale ediyorum.

Ey müptezel;
bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele de geçirsen, milletimiz sonuçta vicdanına döner bakar, senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun..

