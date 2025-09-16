CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



CHP'Lİ BAŞKAN DA GÖZ ALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.