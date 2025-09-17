PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

Buram buram "mutlak butlan" korkusu yaşayan, şaibeden sıyrılmak için olağanüstü kurultay düzenlemeye kalkan CHP'de 21 Eylül öncesi hareketli saatler yaşanıyor. TAKVİM'in 15 Eylül'de okurlarına aktardığı halef-selef temasının detayları belli oldu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in evinde görüşeceği öğrenildi. Kurultaya iptal davası ertelense de "mutlak butlan" paniği sürüyor. Özel, olası bir mutlak kararında Kılıçdaroğlu'ndan görevi kabul etmemesini isteyecek. Kılıçdaroğlu aynı taleple ayağına gelen Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'a "ya ben ya kayyum" resti çekmişti.

Hileli kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayının iptal davası ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi kriz ve kaos dolu günlerden geçiyor.

Parti bölünmeye yüz tutarken "şiddetlik geçimsizlik" tavan yaptı. Hem Genel Merkez cephesi hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler sarf etti. Fondaş Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu Alevi kimliği üzerinden hedef alacak kadar ileri gitti.

"Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor. Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirası atan Hikmet Çetin ise mahkemenin erteleme kararı sonrası bizzat Kılıçdaroğlu'nu arayıp özür diledi.




"KILIÇDAROĞLU PARTİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTU"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" dedi.

CHP'DE "OLAĞANÜSTÜ" HALLER

Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP şaibeden aklanmak için 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidecek. CHP içindeki bazı gruplar Kılıçdaroğlu'na "çık aday ol" baskısı yapsa da Kılıçdaroğlu'nun adaylık gibi bir düşüncesi yok.



KILIÇDAROĞLU ŞAİBEYİ AKLAMAYACAK!

Aday olması durumunda 4-5 Kasım 2023 kurultayındaki şaibeleri otomatik olarak kabullenmiş olacağını bilen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye tarafa olmak istemiyor.

Dahası şaibeyi aklamamak için olağanüstü kurultaya bile gitmeyeceği söyleniyor.

TAKVİM NE YAZDIYSA O! KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL ANKARA'DA GÖRÜŞECEK

Bu arada 21 Eylül öncesi halef-selef teması gündemde. TAKVİM, CHP kaynaklarından edindiği bilgiyi yazdı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in Ankara'da bir vekilin evinde görüşeceğini 15 Eylül'de okurlarına aktardı.

O vekilin CHP TBMM Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Murat Emir olduğu öğrenildi.

Emir'in evinde bir araya gelecek halef ve selefler, kurultaya iptal davası, olağanüstü kurultay ve Kasım 2025'deki 39. Olağan Kurultay ile ilgili konuşması bekleniyor.



"MUTLAK BUTLAN" PANİĞİ SÜRÜYOR... KILIÇDAROĞLU'NA "GELME" DİYECEK

Kurutlaya iptal davası ertelense de "mutlak butlan" paniği sürüyor. Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemesinin arka planında biraz da bu sebep yatıyor.

Özel, olası bir mutlak kararında Kılıçdaroğlu'ndan görevi kabul etmemesini isteyecek.




DAHA ÖNCE "YA BEN YA KAYYUM" DEMİŞTİ... ÖZEL'E NE DİYECEK?

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Hazirandaki kurultay davası öncesi kendisini ziyarete gelen Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'a kapıyı kapatmış "Ben gelmezsem kayyum gelir" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu kez ayağına gelen Özgür Özel'e ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

