TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

Hileli kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayının iptal davası ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi kriz ve kaos dolu günlerden geçiyor.
Parti bölünmeye yüz tutarken "şiddetlik geçimsizlik" tavan yaptı. Hem Genel Merkez cephesi hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler sarf etti. Fondaş Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu Alevi kimliği üzerinden hedef alacak kadar ileri gitti.
"Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor. Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirası atan Hikmet Çetin ise mahkemenin erteleme kararı sonrası bizzat Kılıçdaroğlu'nu arayıp özür diledi.
"KILIÇDAROĞLU PARTİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTU"
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" dedi.
CHP'DE "OLAĞANÜSTÜ" HALLER
Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP şaibeden aklanmak için 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidecek. CHP içindeki bazı gruplar Kılıçdaroğlu'na "çık aday ol" baskısı yapsa da Kılıçdaroğlu'nun adaylık gibi bir düşüncesi yok.
KILIÇDAROĞLU ŞAİBEYİ AKLAMAYACAK!
Aday olması durumunda 4-5 Kasım 2023 kurultayındaki şaibeleri otomatik olarak kabullenmiş olacağını bilen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye tarafa olmak istemiyor.
Dahası şaibeyi aklamamak için olağanüstü kurultaya bile gitmeyeceği söyleniyor.