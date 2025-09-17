PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek

Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-1 mağlup edip sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, devre arası transferleri için erkeden mesaiye başladı. Siyah beyazlılar, flaş bir ismin daha peşine düştü. İşte detaylar...

Kadrosunu yaz transfer döneminde çok önemli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, kış için hazırlıklarını sürdürüyor. Kara Kartal'da birçok yıldız ve geleceğin adayları için girişimler devam ediyor.

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

İZMİR YOLCULUĞU YARIN

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

JOKER CERNY

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına kilitlendi. Siyah-beyazlı ekipte Ndidi ve Salih Uçan sakatlıkları, Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı yaşanıyor.

ORKUN'UN YERİNDE OYNAYACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahada yaşanan eksiklere karşı yeni bir plan hazırladı. Deneyimli hoca, ön libero pozisyonunda Demir Ege'ye, Orkun'un yerine ise Vaclav Cerny'ye şans vermeyi düşünüyor. 10 numara görevini Rafa Silva üstlenecek.

8 NUMARAYA GEÇECEK

Wolfsburg'dan transfer edilen Çek yıldız Vaclav Cerny, bu sezon Yalçın'ın "jokeri" olacak. Başakşehir maçına sağ kanatta başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Rafa Silva'nın oyundan çıkmasının ardından 10 numaraya geçerek El Bilal Toure'nin golünde asist yapmıştı.

ROBBEN BENZETMESİ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Vaclav Cerny için övgü dolu ifadeler kullandı. Çek oyuncunun bire birlerde çok etkili ve süratli olduğuna dikkat çeken Licka, "Çok hızlı bir futbolcu. Teknik özellikleri de güçlü. Robben gibi topla içeri kat edip arka direğe etkili şutlar çıkarabiliyor. Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu transfer etti. Hem Cerny hem de Beşiktaş taraftarı büyük keyif alacak" diye konuştu.

ORKUN İÇİN PFDK'YA BAŞVURU

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kökçü'nün söz konusu pozisyonda kural dışı bir hareketinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü'nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eylemini, faul dahi olmayan pozisyonun gerçek mahiyeti incelendiğinde ortada bırakın kural dışı bir hareketi, Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul dahi bulunmadığı açıktır. Futbolcumuzun ayağı, pozisyon esnasında rakip oyuncu Festy Oseiwe Ebosele'nin vücudunun altında kalmıştır. Kökçü, bu sebeple derin bir acı hissetmiş, refleks olarak bacağını kurtarmaya çalışırken istemeden rakip oyuncuya temas etmiştir." ifadeleri yer aldı.

FAUL DAHİ DEĞİL VURGUSU

Beşiktaş, hazırladığı savunma dilekçesinde kırmızı kart kararının haksız olduğunu savunarak şu görüşe yer verdi:
"Normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gereken bir pozisyon nedeniyle futbolcumuzun kural dışı hareketten cezalandırılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talep edilmiştir."

VAR KAYITLARINA GÖNDERME

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarına dikkat çekerek, "Hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

RAFA SILVA KRİZİ

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, 32 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil.

Deneyimli teknik adam özellikle Rafa Silva'nın savunmaya katkısının yetersiz olduğunu düşünüyor. Beşiktaş'a bu sezon katılan Portekizli futbolcu, çıktığı 2 maçta sergilediği performansla Yalçın'ın beklentilerini karşılamadı.

ARAP ÜLKELERİNDEN İSTENİYOR

Tecrübeli futbolcunun Körfez'den birkaç kulüp tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre, bu kulüplerden bazıları Rafa Silva'nın menajeriyle temas kurarak sözleşme şartları hakkında bilgi aldı.

DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında Körfez kulüplerinden gelecek cazip bir teklif karşısında Rafa Silva ile yollarını ayırmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rafa Silva'nın siyah-beyazlılarla mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak yönetim ve teknik heyetin vereceği karar, deneyimli futbolcunun geleceğini belirleyecek.

GÜNEY AMERİKA PAZARI RADARDA

Portekizli oyuncunun yerine yeni bir oyun kurucu düşünen Beşiktaş, özellikle Güney Amerika pazarını yakından takip ediyor. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Santos'un genç yeteneği Miguelito ile ilgileniyor.

AVRUPA'DAN DA TALİPLER VAR

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Bolivyalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Paris FC, İspanya ve Belçika'dan takımların da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

70 MİLYON EUROLUK FESİH MADDESİ

Santos'un gelecek vadeden isimlerinden biri olan Miguelito, şu an Brezilya 2. Lig ekibi America-MG'de kiralık forma giyiyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kontratında 70 milyon euroluk fesih maddesi yer alıyor.

MIGUELITO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon hem Santos hem de America-MG formalarıyla toplam 22 maça çıkan Miguelito, bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Genç yetenek, özellikle teknik kapasitesi ve hücumda yaratıcılığıyla öne çıkıyor.

