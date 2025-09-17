Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek

ORKUN İÇİN PFDK'YA BAŞVURU Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kökçü'nün söz konusu pozisyonda kural dışı bir hareketinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü'nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eylemini, faul dahi olmayan pozisyonun gerçek mahiyeti incelendiğinde ortada bırakın kural dışı bir hareketi, Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul dahi bulunmadığı açıktır. Futbolcumuzun ayağı, pozisyon esnasında rakip oyuncu Festy Oseiwe Ebosele'nin vücudunun altında kalmıştır. Kökçü, bu sebeple derin bir acı hissetmiş, refleks olarak bacağını kurtarmaya çalışırken istemeden rakip oyuncuya temas etmiştir." ifadeleri yer aldı.

FAUL DAHİ DEĞİL VURGUSU Beşiktaş, hazırladığı savunma dilekçesinde kırmızı kart kararının haksız olduğunu savunarak şu görüşe yer verdi:

"Normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gereken bir pozisyon nedeniyle futbolcumuzun kural dışı hareketten cezalandırılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talep edilmiştir."

VAR KAYITLARINA GÖNDERME Siyah-beyazlı kulüp ayrıca kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarına dikkat çekerek, "Hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

