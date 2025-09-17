İrfan Can Kahveci (İHA) İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR İstanbul'da oynanan 9 lig maçında Fenerbahçe 5 kez kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Alanyaspor sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin gol sayısı 20, Alanyaspor'un gol sayısı ise 7 oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak (AA) EN FARKLI GALİBİYETLER Fenerbahçe, rakibine karşı ligdeki en farklı galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki resmi maçlardaki en farklı sonuç ise 2008 Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı 10-3'lük galibiyet oldu. Alanyaspor, sarı-lacivertliler karşısında en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla almıştı.