Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Sarı lacivertliler derbi galibiyeti sonrasında Akdeniz temsilcisini de devirip yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fidan, Ümit, Enes, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu