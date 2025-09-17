PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçları oynanıyor. Avrupa kupalarına katılan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'u derbide 1-0 yenerek moral bulan sarı lacivertliler, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve puan tablosunda Galatasaray ile arasındaki farkı ikiye indirmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco da kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Sarı lacivertliler derbi galibiyeti sonrasında Akdeniz temsilcisini de devirip yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fidan, Ümit, Enes, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu

Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (AA)Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (AA)

10 PUANI VAR

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maç sonunda 10 puanla yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe son maçında Trabzonspor'u 1-0 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Trabzonspor'u 1-0 yendi (AA)

4 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

STATÜ ENGELİ

Sezonun ilk haftasında lisansları yetişmeyen yeni transferler Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, statü gereği Alanyaspor karşısında sahada olamayacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Ernest Muçi (İHA)Kerem Aktürkoğlu ve Ernest Muçi (İHA)

SEMEDO GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Nelson Semedo, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi halinde Alanyaspor karşısında formasına kavuşacak.

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet (İHA)Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet (İHA)

REKABETTE 19. MAÇ

Fenerbahçe ile Alanyaspor, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 18 maçta sarı-lacivertliler 11 galibiyet alırken, 4 mücadele berabere bitti, Akdeniz ekibi ise 3 kez kazandı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip filelere 39 gol gönderirken, kalesinde 17 gol gördü.

İrfan Can Kahveci (İHA)İrfan Can Kahveci (İHA)

İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR

İstanbul'da oynanan 9 lig maçında Fenerbahçe 5 kez kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Alanyaspor sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin gol sayısı 20, Alanyaspor'un gol sayısı ise 7 oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak (AA)Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak (AA)

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rakibine karşı ligdeki en farklı galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki resmi maçlardaki en farklı sonuç ise 2008 Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı 10-3'lük galibiyet oldu.

Alanyaspor, sarı-lacivertliler karşısında en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla almıştı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısındaki son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda İstanbul'da 2-1'lik skorla yaşamıştı. O tarihten bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe, rakibini 6 kez mağlup etti, 1 maç ise berabere sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 21 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

