Puscas’a yakın takip

Fenerbahçe, genç golcü George Puscas'ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler'de Romanya-İspanya maçını takip eden gözlemcilerin, Rumen oyuncu Puscas'ı izleyip beğendikleri ve oyuncunun ocak transfer dönemine kadar izleneceği belirtildi. Inter ve Palermo formaları da giyen yıldız oyuncu Romanya Milli Takımı'nda 8 maçta 4 gole imza attı. Puscas'ın İngiliz ekibi Reading ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Romanyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.



