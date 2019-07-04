YENİ sezonda zirveye oynayacak bir takım kurmayı hedefleyen Trabzonspor Nemanja Andusic ve Ahmet Canbaz ile sözleşme imzalayarak hız kesmedi.

AĞAOĞLU DA VARDI

Bordo-Mavili yöneticilerin bulunduğu imza töreninde Andusic ile 3+1 yıllık Ahmet Canbaz'la da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu Ahmet'ten beklentilerinin çok büyük olduğunu söyleyerek, "Avrupa'nın en iyisi olacak" ifadesini kullandı.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

ANDUSIC imza töreninde çok büyük bir camiaya geldiğini söyleyerek, "Başarı için elimden geleni yapacağım" dedi.

İmzayı atan Ahmet Trabzon'a geldiği için gururlu olduğunu söyledi.