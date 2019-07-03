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  • 03.07.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 20:51

'i 'a bildirdi

Trabzonzpor e doymuyor. Bordo Mavililer, ekibi forması giyen kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor transfere doymuyor!

, ekibi forması giyen kanat oyuncusu 'in i için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Bordo mavililer ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcuya opsiyonlu sezonu da dahil olmak üzere toplamda 415 bin euro garanti ücret ödeyecek

'ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.

Nemanja Andusic de, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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