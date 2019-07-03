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  • 03.07.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:34

Son dakika: 'a bildirdi

sezonuna hareketli bir giriş yapan 'den ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi!

sezonuna hareketli bir giriş yapan ​, Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen orta saha oyuncusu 'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

21 yaşındaki futbolcu, ilk sezon için 625 bin TL, diğer iki sene için ise 630'ar bin TL garanti ücret kazanacak.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir" denildi.

AHMET CANBAZ KİMDİR?

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Ahmet Canbaz, 27 Nisan 1998 tarihinde Almanya'nın Hannover şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Hannover 96 altyapısında başlayan genç oyuncu, 2013 yazında Eintracht Braunschweig takımına transfer oldu. Braunschweig'da U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra Braunschweig II takımına yükselen Canbaz, Temmuz 2018'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Braunschweig A takımıyla fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, Ocak 2019'da Werder Bremen II'ye transfer oldu. Genç yıldız, yeni kulübüyle Almanya 4. Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı.

Ahmet Canbaz, 2013 yılından bu yana altyaş kategorilerinde 23 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

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