Başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu şimdi de Galatasaray'ın radarına girdi... Sarı-Kırmızılılar, U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen genç forvet için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Hollanda kulübü, Halil'in fiyatını 1.5 milyon Euro olarak belirledi.