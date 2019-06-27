Başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu şimdi de Galatasaray'ın radarına girdi... Sarı-Kırmızılılar, U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen genç forvet için Sparta Rotterdam'a teklif yaptı. Hollanda kulübü, Halil'in fiyatını 1.5 milyon Euro olarak belirledi.
- Spor
- 27.06.2019
- Gazete
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