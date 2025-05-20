Türk yapımlarına bayılıyor! Cardi B’den çok konuşulacak Hürrem Sultan paylaşımı

Yabancı rap müziğin sevilen isimlerden olan Cardi B, geçen yıllarda 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini izlediği ortaya çıkmıştı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Amerikalı rapçi, Hürrem Sultan'a olan hayranlığını da dile getiriyordu.

Cardi B son olarak dizide Hürrem Sultan'a hayat veren Meryem Uzerli'nin fotoğrafını paylaşarak adeta gözdağı verdi. Amerikalı rapçi yayınladığı kareye ise, "Ama bütün masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" notunu düştü.

Cardi B bu paylaşımıyla kısa sürede Türk takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı rapçi aynı zamanda "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" diyerek yönetmenlere de seslenmişti.