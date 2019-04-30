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Fener Devler Ligi’nde

, Avrupa’nın dev kulüplerinin de yer aldığı ’ta mücadele edecek. İlk maç B.Münih ile.

Fener Devler Ligi’nde
Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan 'ta boy gösterecek. Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena'da karşılaşacak. Önemli turnuvayı ev sahibi Bayern Münih 3 kez müzesine götürmeyi başardı.

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