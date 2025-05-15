Onlar sinirli ve kindar: Sabahları dokunmamanız gereken 2 burç belli oldu

Sabahları en çok sinirlenen, kin tutan ve uyanır uyanmaz ters köşe yapan 2 burç ortaya çıktı! Onlar için kahve bile işe yaramıyor. Peki hangi burçlar sinirli ruh halleri ile tanınıyor? İşte merak edilen o 2 burç...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:03

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Sabah saatleri kimileri için yeni başlangıçları müjdelese de bazı burçlar için adeta bir sınav! Gözlerini açar açmaz sinir küpüne dönen, en ufak bir sözle bile parlayan bu iki burç, sabah mahmurluğunu öfkeye dönüştürmekte usta. Yapay zekaya göre işte o burçlar...

(Takvim Foto Arşiv) ♏ Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım) Akrep burçları zaten genel olarak duygularını yoğun yaşayan, sezgileri güçlü ve derin karakterlerdir. Ancak sabah saatleri onlar için ayrı bir hassasiyet taşır. Uykudan yeni uyanmış bir Akrep'e laf sokmak ya da şakalaşmak, başınıza büyük bir dert açabilir. Akrepler sabahları kendi iç dünyalarına dönük olur ve bu sessizliğe müdahale edilmesini hiç ama hiç sevmezler. Üstelik onları kızdırırsanız, kinlerini uzun süre unutmamalarıyla meşhurdurlar. Maskeleri düştü! Entrika şampiyonu 3 burç Maskeleri düştü! Entrika şampiyonu 3 burç

(Takvim Foto Arşiv) ♑ Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak) Oğlak burçları sabahları tam anlamıyla "ciddiyet timsali"dir. Güne planlı ve verimli başlamak isterler. Bu yüzden onları sabah saatlerinde gereksiz muhabbetlerle oyalamak ya da ritüellerine müdahale etmek, sizi anında kara listeye aldırabilir. Oğlaklar öfkelerini kolay kolay dışa vurmazlar ama sinirlerini içlerine atarak sizi duygusal olarak cezalandırabilirler. Sabah saatlerinde onların çalışma düzenine ya da huzuruna dokunursanız, gün boyu soğuk bir tavırla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onlar ikinci şans tanımaz! Bir çırpıda silen 6 burç belli oldu Onlar ikinci şans tanımaz! Bir çırpıda silen 6 burç belli oldu