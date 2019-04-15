Bugünkü
Takvim

Skrtel korkuttu

Muslera’nın müdahalesiyle yerde kalan Skrtel kısa süreli baygınlık geçirdi. Slovak stopere ilk müdahaleyi ise sağlık heyeti yaptı.

Skrtel korkuttu
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Martin Skrtel, G.Saray maçının 61. dakikasında Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Skrtel kısa süreli baygınlık geçirirken, sahada büyük bir panik yaşandı. Futbolcular heme sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, Slovak yıldıza ilk müdaheleyi doktorları yaptı. Bu hareket izleyenlerden alkış aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSkrtel korkuttu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri