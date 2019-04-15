Skrtel korkuttu

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Martin Skrtel, G.Saray maçının 61. dakikasında Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Skrtel kısa süreli baygınlık geçirirken, sahada büyük bir panik yaşandı. Futbolcular heme sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, Slovak yıldıza ilk müdaheleyi Galatasaray doktorları yaptı. Bu hareket izleyenlerden alkış aldı.
- Spor
- 15.04.2019
- Gazete
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