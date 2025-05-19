PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kıbrıs'ta otel krizine Yıldız Tilbe'den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi

Yıldız Tilbe, konser vermek için KKTC'ye gitti. Ancak kalacağı oteldeki odayı beğenmedi. Başka bir oda istedi. "Ne yazık ki dolu" yanıtı alınca alkışlanacak bir tavır sergiledi. Kapris yapmak, kriz çıkarmak yerine farklı bir tesise geçti. Kendi parasıyla kral dairesine yerleşti...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ne söylese manşet, ne yapsa olay. Geçtiğimiz günlerde sahne için KKTC'ye giden Yıldız Tilbe, kendisine ayrılan odayı beğenmiyor. Ne var ki yönetim, otel dolu olduğu için başka oda vermiyor.

Yıldız Tilbe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yıldız Tilbe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başka sanatçı olsa ortalığı ayağa kaldırır. Ama Tilbe ne yapıyor? Valizini alıyor, yakındaki başka bir otele geçiyor, deniz manzaralı odasını kendi parasıyla tutuyor. Akşam da yüzünde o bildik Tilbe gülümsemesiyle sahneye çıkıyor ve performansını aksatmadan, seyirciyi coşturarak görevini yerine getiriyor.

Yıldız Tilbe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yıldız Tilbe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu, aslında göründüğünden çok daha büyük bir hareket. Çünkü "Kapris yaptı" denilecek kadar kolay bir başlıkla geçiştirilebilecek bu olayda, Tilbe'nin yaptığı şey şu: Şartlar uygun değilse sorun çıkarmak yerine çözüm üretmek. Kimseyi zorlamadan, kimseyi küçük düşürmeden, kimsenin işini tehlikeye atmadan kendi konforunu kendisi sağlıyor.

Günümüzde birçok ünlünün "Ben oraya gelmem", "Bu odayı kabul etmem", "Şu olmazsa çıkmam" dediği bir ortamda Yıldız Tilbe'nin gösterdiği bu zarif tavır, aslında gerçek profesyonellik ve olgunluk örneği. Konserine gelen seyirciye karşı sorumluluğunu ihmal etmiyor ama kişisel konforundan da ödün vermiyor. Üstelik kendi cebinden ödeyerek, kimseye yük olmadan.

Şener Şen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şener Şen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

VİZE MESELESİ CAN SIKIYOR!
Son dönemde Türkiye'nin ortak sorunlarından biri haline gelen Schengen Vizesi, Şener Şen'i de etkiledi. Almanya'ya gitmek isteyen Şen'e vize verilmedi! Evet, yanlış okumadınız. Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen ismi, ülkenin en saygın sanatçılarından biri olan Şen, Avrupa kapısında bekletildi. Gerekçe, "dönmeyeceğine dair şüphe"… Şaka gibi ama gerçek. Türkiye'den vize almak isteyen herhangi bir Avrupa vatandaşı bu kadar uzun süre bekliyor mu acaba! Yorumu size bırakıyorum.

Deha Bilimlier (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Deha Bilimlier (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÖNCE SAĞLIK
Deha Bilimlier, geçtiğimiz akşam KKTC'de sahne aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilimlier yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi. Cenk Eren'in sağlık için sahnede kendi önlemini almasıyla ilgili açıklama yaptı. "Cenk beni arıyor. 'Bu ilaçları kullan. Şunları yap' diye. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Sağlımıza da dikkat etmemiz lazım. Bu tempoya ayak uydurmak için bolca spor yapıyorum" diye konuştu.

Ünlü çiftin yakında evleneceği söyleniyor (Takvim Gazetesi)Ünlü çiftin yakında evleneceği söyleniyor (Takvim Gazetesi)

ELDE VAR ALIŞVERİŞ
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile birlikte alışverişe çıktı. El ele mağazaları gezen çift, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren çift, alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye merkez olacak! Karadeniz’de 75 milyar metreküplük gaz keşfi: Değeri 320 milyar dolar
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
Türk Telekom
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
Koza Altın
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Teselli galibiyeti! Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak