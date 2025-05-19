Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi

Ne söylese manşet, ne yapsa olay. Geçtiğimiz günlerde sahne için KKTC'ye giden Yıldız Tilbe , kendisine ayrılan odayı beğenmiyor. Ne var ki yönetim, otel dolu olduğu için başka oda vermiyor.

Başka sanatçı olsa ortalığı ayağa kaldırır. Ama Tilbe ne yapıyor? Valizini alıyor, yakındaki başka bir otele geçiyor, deniz manzaralı odasını kendi parasıyla tutuyor. Akşam da yüzünde o bildik Tilbe gülümsemesiyle sahneye çıkıyor ve performansını aksatmadan, seyirciyi coşturarak görevini yerine getiriyor.

Yıldız Tilbe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu, aslında göründüğünden çok daha büyük bir hareket. Çünkü "Kapris yaptı" denilecek kadar kolay bir başlıkla geçiştirilebilecek bu olayda, Tilbe'nin yaptığı şey şu: Şartlar uygun değilse sorun çıkarmak yerine çözüm üretmek. Kimseyi zorlamadan, kimseyi küçük düşürmeden, kimsenin işini tehlikeye atmadan kendi konforunu kendisi sağlıyor.

Günümüzde birçok ünlünün "Ben oraya gelmem", "Bu odayı kabul etmem", "Şu olmazsa çıkmam" dediği bir ortamda Yıldız Tilbe'nin gösterdiği bu zarif tavır, aslında gerçek profesyonellik ve olgunluk örneği. Konserine gelen seyirciye karşı sorumluluğunu ihmal etmiyor ama kişisel konforundan da ödün vermiyor. Üstelik kendi cebinden ödeyerek, kimseye yük olmadan.