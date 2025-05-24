Fener’den transfer operasyonu! Livakovic’in yerine Bulka

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Çok sayıda talibi bulunan Polonyalı eldivenin yerine arayışlara başlayan Fransız ekibinin de Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi Livakovic+para yoluyla sonuçlandırmak istediği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 55 gol yerken 8 maçta geçit vermedi. Livakovic ise 32 maçta 38 gol yerken 9 maçta ise kalesini gole kapattı.