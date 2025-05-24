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Fener'den transfer operasyonu! Livakovic'in yerine Bulka

Kanarya’nın göndermek istediği Livakovic’i Nice istiyor. Sarı-Lacivertliler de Fransız ekibinin Polonyalı eldiveni Bulka’yı yakından takip ediyor. Fener’in Bulka için Livakovic+para teklif etmesi bekleniyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Fener’den transfer operasyonu! Livakovic’in yerine Bulka

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Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çok sayıda talibi bulunan Polonyalı eldivenin yerine arayışlara başlayan Fransız ekibinin de Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi Livakovic+para yoluyla sonuçlandırmak istediği de gelen haberler arasında.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 55 gol yerken 8 maçta geçit vermedi. Livakovic ise 32 maçta 38 gol yerken 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

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