Fener’den transfer operasyonu! Livakovic’in yerine Bulka

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe 'nin ezeli rakibi Galatasaray 'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka 'yı gündemine aldığı öğrenildi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çok sayıda talibi bulunan Polonyalı eldivenin yerine arayışlara başlayan Fransız ekibinin de Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi Livakovic+para yoluyla sonuçlandırmak istediği de gelen haberler arasında.