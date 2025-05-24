Merih bombası! Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen milli stoperi gündemine aldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Savunma hattına önemli takviyeler yapması beklenen Sarı- Lacivertliler'in Al Ahli forması giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Savunma hattına önemli takviyeler yapması beklenen Sarı- Lacivertliler'in Al Ahli forması giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Kanarya'nın Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu ve sezon sonuna Körfez temsilcisine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.
43 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Merih'in yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Suudi ekibiyle 43 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken tecrübeli stopere 17 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih, Sporting, Alanya, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.