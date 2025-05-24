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Merih bombası! Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen milli stoperi gündemine aldı

Sarı-Lacivertliler’in Suudi ekibinde top koşturan eski futbolcusunu kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda Körfez temsilcisine teklif yapılacağı öğrenildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Merih bombası! Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen milli stoperi gündemine aldı

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Savunma hattına önemli takviyeler yapması beklenen Sarı- Lacivertliler'in Al Ahli forması giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Merih Demiral (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Merih Demiral (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kanarya'nın Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu ve sezon sonuna Körfez temsilcisine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

Merih Demiral (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Merih Demiral (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

43 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Merih'in yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Suudi ekibiyle 43 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken tecrübeli stopere 17 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih, Sporting, Alanya, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

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