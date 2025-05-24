Merih bombası! Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen milli stoperi gündemine aldı

Merih Demiral (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kanarya'nın Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu ve sezon sonuna Körfez temsilcisine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.