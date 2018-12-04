Tudor’un suçu neydi

karşısında damağlup olarakkötü gidişe dur diyemeyen'datablo çok kötü...Son 9 resmi maçta sadece1 kez kazanan, bukarşılaşmalarda 7 golatabilen Sarı-Kırmızılılar,' olarakgösterilengrubundada büyük hüsran yaşadı.zirvenin6 puan gerisinde kaldı.kötü gidişin ardından akıllanageldi... Geçen sezon zirvenin 1 puan gerisindeyken gönderilen Hırvat hoca 14 haftada 29 puan almıştı.ise 14 maçta 25 puan toplayabildi.'un çalıştırdığıgeçen sezon da aynı bu sezon gibideplasmanlarında kaybetmiş, sahasındaile berabere kalmıştı.yarıda kalan 3 haftadaile karşılaşacak olan'da hedef devre arasına en az hasarla girmek... Ancak ortaya konan tablo