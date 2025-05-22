Türkiye’nin Suriye ziyaretinde neler konuşuldu? MSB açıkladı: 4 terörist teslim oldu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edildiğini belirten Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, hudutlarda üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1443 şahıs ile bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

SURİYE

Suriye'de, istikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Aktürk, "Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Aktürk, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin 20 Mayıs'ta Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz, askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Türkiye ve Suriye arasında savunma alanında işbirliğini güçlendirme, Suriye'nin güvenlik kapasitesini artırma, iki ülke arasında koordinasyonu geliştirme ve terörle mücadelede işbirliği konularının ele alındığını belirten kaynaklar, "Bu ziyaret, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza katkı sağlamaktadır." dedi.

BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırları korumayı sürdürdüğünü belirterek, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini söyledi.

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Aktürk, "Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edilen bu konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılması planlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'e ilişkin son durum hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail'in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Filistinli çocukların ölmesi, insani yardımların girişinin engellenmesi ve kalan Filistin halkının yerlerinden edilmeye çalışılmasına karşı, ateşkesin acil sağlanması ve uluslararası toplumun hukuki ve insani yükümlülükler doğrultusunda İsrail'e yönelik etkili adımlar atmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğünü belirten Aktürk, bu çerçevede 12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatlarının sürdürüldüğünü söyledi.

Aktürk, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmenin amaçlandığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'na, ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın fiili, 12 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı bilgisini paylaştı.

Aktürk, 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise Konya'da Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını söyledi.

Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 5-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 18 ülkeden 26 keskin nişancı timinin yer aldığı "5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda birincilik ve ikincilik elde eden Kara Kuvvetleri timleri ile üçüncü olan Özel Kuvvetler Komutanlığı timini tebrik eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 14-19 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilen spor müsabakalarında TSK Spor Gücü Komutanlığımızın, Konya'da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan kır koşusu, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırarak 98 madalya elde eden yüzme, Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 32 madalya kazanan kick boks, Ankara'da icra edilen Engel Atlama Kupası'nda 18 madalya elde eden binicilik, Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Bayrak Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan koşarak hedef bulma, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yelken Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik elde eden yelken takımları ile Diyarbakır'da düzenlenen Üniversiteler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Savunma Üniversitemizi ve dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz."

SAVUNMA SANAYİSİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da devam edildiğini belirterek, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı" ile "5,56 milimetre Piyade Tüfeği'nin (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını ifade etti.

Aktürk, ayrıca bugün, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii ve Stratejik Bütçe Başkanlıkları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) katılımıyla İMECE Yer Gözlem Uydu Sistemi'nin kabul ve envantere alma töreninin yapılacağını bildirdi.

YUNAN MAKAMLARININ PONTUS İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, Yunan makamlarının 19 Mayıs'ta sözde Pontus iddialarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Asılsız iddialarla şanlı tarihimizi karalamayı ve milletimizin milli mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyenler ne kadar çabalarsa çabalasın tarih ve hakikat değiştirilemez. Tarihsel gerçekleri çarpıtarak bir soykırım yalanı ortaya atanların gerçekleştirdikleri katliamların vahşeti, bugün hala toplumsal hafızada yer almaya devam etmektedir.

Bizleri gerçekleşmemiş suçların faili olarak göstermeye çalışanlar, bu beyhude çabadan vazgeçmeli ve önce kendi tarihlerinin kirli sayfaları ile yüzleşecek cesareti göstermelidir."

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'Yİ AB SAVUNMA PROJELERİNİN DIŞINDA BIRAKMA ÇABALARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa'nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir.

NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir.

Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."