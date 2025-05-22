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Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, ''dolandırıldım'' diyerek mahkemeye başvurdu. Sistemden 595 bin lira çektiği belirlenen eski Thodex kullanıcısı Süleyman K., "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:36
Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

Kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, ''Mağdurum.'' dedi.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

''ASIL MAĞDUR BENİM''

Dolandırıcı Faruk Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.

Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz." dedi.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!


MAHKEME "HAKSIZ KAZANÇ VAR" DEDİ

Sabah'ın haberine göre mahkeme dosyada bilirkişi raporu aldırdı ve sanığın farklı tarihlerde 264 kez dijital para akışı gerçekleştirerek kazanç elde ettiğini, bu kazançları dijital para olarak kullandığını ve şahsi banka hesabına aktardığını belirtti.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Sanığın ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik olarak ifade eden mahkeme, "Birden çok kez bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunun işlendiğini belirterek Süleyman K.'nın 7 yıl 6 ay hapsine karar verdi.