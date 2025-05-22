Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Mahkemeye başvurdu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.

Kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, ''Mağdurum.'' dedi.

''ASIL MAĞDUR BENİM'' Dolandırıcı Faruk Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum. Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz." dedi.



MAHKEME "HAKSIZ KAZANÇ VAR" DEDİ Sabah'ın haberine göre mahkeme dosyada bilirkişi raporu aldırdı ve sanığın farklı tarihlerde 264 kez dijital para akışı gerçekleştirerek kazanç elde ettiğini, bu kazançları dijital para olarak kullandığını ve şahsi banka hesabına aktardığını belirtti.