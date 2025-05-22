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AK Parti eski Milletvekili trafik kazası geçirdi!

AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ve eşi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:55
AK Parti eski Milletvekili trafik kazası geçirdi!

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Afyonkarahir'ın Emirdağ ilçesi Dörtyol kavşağı mevkisinde otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

AK Parti eski Milletvekili trafik kazası geçirdi (X ekran görüntüsü)AK Parti eski Milletvekili trafik kazası geçirdi (X ekran görüntüsü)

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü Yavuz Denizli ve araçtaki yolcu olan eşi İzmir 24'üncü Dönem AK Parti Milletvekili İlknur Denizli yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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