İstanbul’da siber operasyon! Rezidansta yasadışı bahis! Hepsi üniversite öğrencisi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yasadışı bahis operasyonu (İHA)

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan bir yasadışı bahis dış finans evini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, finans evinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir şüpheli tespit edildi.