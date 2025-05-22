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İstanbul'da siber operasyon! Rezidansta yasadışı bahis! Hepsi üniversite öğrencisi

İstanbul Ümraniye’de düzenlenen operasyonda bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanılan rezidansta 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. "Yatır-çek onaylama" ekranlarının aktif olarak kullanıldığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden sürdürdükleri bahis içerikli mesajlaşmalara ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:56
İstanbul’da siber operasyon! Rezidansta yasadışı bahis! Hepsi üniversite öğrencisi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu

Yasadışı bahis operasyonu (İHA)Yasadışı bahis operasyonu (İHA)

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan bir yasadışı bahis dış finans evini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, finans evinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir şüpheli tespit edildi.

Yasadışı bahis operasyonu (İHA)Yasadışı bahis operasyonu (İHA)

ZANLILARIN TAMAMI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlatan polis, 19 Mayıs Pazartesi günü belirlenen rezidansa operasyon düzenledi. Özel harekat timleri ve siber polisinin gerçekleştirdiği baskında, tamamı çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenci 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasadışı bahis operasyonu (İHA)Yasadışı bahis operasyonu (İHA)



Yakalanan şüphelilerin, panel sistemi üzerinden farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı tespit edildi. "Yatır-çek onaylama" ekranlarının aktif olarak kullanıldığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden sürdürdükleri bahis içerikli mesajlaşmalara ulaşıldı. Baskın yapılan rezidansta 26 ofis telefonu, 6 şahıs cep telefonu, yedi dizüstü bilgisayar, para hesaplarının tutulduğu bir defter ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasadışı bahis operasyonu (İHA)Yasadışı bahis operasyonu (İHA)



Yakalanan bahis çetesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, 4 gün boyunca devam eden ifade işlemlerinin ardından, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

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