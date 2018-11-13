Martin Skrtel göz dolduruyor

F.Bahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel son dönemdeki performansıyla büyülüyor. Takım savunmasında ciddi bir ilerleme kaydeden Sarı-Lacivertli takımda tecrübeli stoper Skrtel mücadelesiyle Hollandalı teknik adamı rahatlatıyor. Slovak savunma oyuncusu, sezon başında F.Bahçe ile ayrılığın eşiğine gelmişti.
İSTATİSTİKLERİ SÜPER
Sktrel, Alanya maçında 7 top çalarak, 13 atağı uzaklaştırdı. Yüzde 95.3 başarılı pas yaptı.
İSTATİSTİKLERİ SÜPER
Sktrel, Alanya maçında 7 top çalarak, 13 atağı uzaklaştırdı. Yüzde 95.3 başarılı pas yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.