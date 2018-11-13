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göz dolduruyor

Son dönemde oynadığı futbolla beğeni toplayan Slovak stoper, Alanya maçında da takımının en iyisiydi. Skrtel, 7 top çalıp, 13 atağı uzaklaştırdı. Yüzde 95 başarılı pas yaptı.

Martin Skrtel göz dolduruyor
F.Bahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel son dönemdeki performansıyla büyülüyor. Takım savunmasında ciddi bir ilerleme kaydeden Sarı-Lacivertli takımda tecrübeli stoper Skrtel mücadelesiyle Hollandalı teknik adamı rahatlatıyor. Slovak savunma oyuncusu, sezon başında F.Bahçe ile ayrılığın eşiğine gelmişti.

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Sktrel, Alanya maçında 7 top çalarak, 13 atağı uzaklaştırdı. Yüzde 95.3 başarılı pas yaptı.

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