Evet G.Saray’dan teklif var

Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, Ajansspor'a yaptığı açıklamada G.Saray'ın Nikola Kalinic'le ciddi biçimde ilgilendiğini söyledi. Erceg AC Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic'in son durumu hakkında açıklama yaparken, Sarı-Kırmızılı takım dışında birkaç kulübün de Kalinic'i istediğini söyledi.
KARAR MİLAN'IN
Erceg, "Galatasaray'dan Kalinic için teklif var. Atletico Madrid ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde. Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek" ifadesini kullandı.
KARAR MİLAN'IN
Erceg, "Galatasaray'dan Kalinic için teklif var. Atletico Madrid ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde. Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek" ifadesini kullandı.
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