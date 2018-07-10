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G.Saray’dan teklif var

Milan’lı Kalinic’in menajeri yıldız oyuncuyla Sarı-Kırmızılı kulübün de ilgilendiğini söyledi. Erceg, “ G.Saray’dan teklif var” diye konuştu

Evet G.Saray’dan teklif var
Kalinic'in menajeri , Ajansspor'a yaptığı açıklamada G.Saray'ın 'le ciddi biçimde ilgilendiğini söyledi. Erceg AC Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic'in son durumu hakkında açıklama yaparken, Sarı-Kırmızılı takım dışında birkaç kulübün de Kalinic'i istediğini söyledi.

KARAR MİLAN'IN
Erceg, "'dan Kalinic için teklif var. ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde. Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan verecek" ifadesini kullandı.
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