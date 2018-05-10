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Cimbom'un Trezeguet planı

G.Saray, Trezeguet’nin 2.5 milyon Euro’luk opsiyonunu kullanan ’ya 4 milyon Euro’luk teklif yapma kararı aldı...

Cimbomun Trezeguet planı
Yeni sezonda Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Trezeguet ısrarı sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Mısırlı futbolcu için B Planını devreye soktu. Yönetim kısa süre içinde için düğmeye basacak

​KASIMPAŞA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Kasımpaşa bir süredir Galatasaray'ın takibinde olan Trezeguet'nin 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanıp bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmeye rağmen transferden vazgeçmedi.

ARADA 3 MİLYON EURO FARK VAR
Yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile temasa geçecek. Alınan bilgilere göre Galatasaray, 4 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Fakat Kasımpaşa'nın 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray yönetimi, Trezeguet'nin Dünya Kupası'nda değerinin artabileceğini düşünerek elini çabuk tutmak istiyor. Mısırlı yıldızın Sarı-Kırmızılı takıma çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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