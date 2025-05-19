Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

Uzak Şehir dizisi, sezon finaline sayılı bölümler kala yeni bir oyuncu transferiyle gündemde. Diziye, "İpek" isimli yeni bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Bu karakteri, oyuncu Çağla Şimşek canlandıracak.

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı bulunuyor. Dizi, 2 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yapacak.

ÇAĞLA ŞİMŞEK "İPEK" ROLÜYLE EKRANDA Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kaya ve Zerrin arasındaki ilişkide gelinen noktada, Sadakat Hanım'ın oğlunu evlendirmek istemesi üzerine yeni bir kadın karakterin hikayeye ekleneceği belirtiliyor. "İpek" adındaki bu karakterin Kaya'nın partneri olarak yer alacağı bilgisi paylaşıldı. İpek'in, Zerrin'in ardından Kaya'nın hayatında nasıl bir yer edineceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda kameralarla tanışan oyuncu, ilk olarak 2007 yılında 'Elveda Derken' dizisinde rol aldı.