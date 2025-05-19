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Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir'e bomba gibi düştü

Genç yaşta oyunculuğa adım atan Çağla Şimşek, yer aldığı projelerle zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Uzak Şehir dizisine "İpek" karakteriyle katılacağı açıklanan Şimşek'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 23:17
Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

Uzak Şehir dizisi, sezon finaline sayılı bölümler kala yeni bir oyuncu transferiyle gündemde. Diziye, "İpek" isimli yeni bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Bu karakteri, oyuncu Çağla Şimşek canlandıracak.

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı bulunuyor. Dizi, 2 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yapacak.

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

ÇAĞLA ŞİMŞEK "İPEK" ROLÜYLE EKRANDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kaya ve Zerrin arasındaki ilişkide gelinen noktada, Sadakat Hanım'ın oğlunu evlendirmek istemesi üzerine yeni bir kadın karakterin hikayeye ekleneceği belirtiliyor. "İpek" adındaki bu karakterin Kaya'nın partneri olarak yer alacağı bilgisi paylaşıldı. İpek'in, Zerrin'in ardından Kaya'nın hayatında nasıl bir yer edineceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda kameralarla tanışan oyuncu, ilk olarak 2007 yılında 'Elveda Derken' dizisinde rol aldı.

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

O günden bu yana pek çok projede başarılı performans sergileyen Şimşek, özellikle 'Küçük Gelin' dizisindeki Zehra rolüyle geniş kitlelere adını duyurdu.

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

OYUNCULUK GEÇMİŞİ

Çağla Şimşek, bugüne kadar pek çok televizyon yapımında yer aldı. Oyuncunun rol aldığı başlıca diziler şu şekilde:

  • Elveda Derken (2007)

  • Kırmızı Işık (2008)

  • Kayıp Prenses (2008–2009)

  • Cuma'ya Kalsa (2010)

  • Hayat Devam Ediyor (2011–2013)

  • Küçük Gelin (2013–2015)

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

  • Elif (2016)

  • Kardeşlerim (2021)

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

  • Elkızı (2021–2022)

  • Tozluyaka (2022)

  • Uzak Şehir (2025)

Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Küçük Gelin’in Zehra’sı Uzak Şehir’e bomba gibi düştü

Fotoğraflar: Instagram