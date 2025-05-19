İbn-i Sina'dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan'ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!
Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bir güzellik sırrı yeniden gün yüzüne çıktı. Osmanlı saraylarının en ihtişamlı kadınlarından biri olan Hürrem Sultan'ın parlak ve pürüzsüz cildinin ardındaki sır yüzyıllar sonra yeniden konuşuluyor. Güzelliğiyle padişahı kendine hayran bırakan Hürrem Sultan dönemin hekimlerinden İbn-i Sina'nın doğal reçetelerini günlük yaşamına taşıyarak adeta zamanı durdurmuş.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:36