İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Osmanlı tarihinin en etkili kadın figürlerinden biri olan Hürrem Sultan'ın güzelliği yüzyıllar boyunca efsane gibi anlatıldı. Onun bu büyüleyici cazibesinin sırrı ise ilk kez net biçimde gün yüzüne çıktı. Hürrem Sultan'ın vazgeçemediği güzellik ritüeli İbn-i Sina'nın önerdiği doğal tariflere dayanıyordu. Bu tariflerin başında ise gül suyu geliyor.