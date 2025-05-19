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İbn-i Sina'dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan'ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bir güzellik sırrı yeniden gün yüzüne çıktı. Osmanlı saraylarının en ihtişamlı kadınlarından biri olan Hürrem Sultan'ın parlak ve pürüzsüz cildinin ardındaki sır yüzyıllar sonra yeniden konuşuluyor. Güzelliğiyle padişahı kendine hayran bırakan Hürrem Sultan dönemin hekimlerinden İbn-i Sina'nın doğal reçetelerini günlük yaşamına taşıyarak adeta zamanı durdurmuş.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:36
İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Osmanlı tarihinin en etkili kadın figürlerinden biri olan Hürrem Sultan'ın güzelliği yüzyıllar boyunca efsane gibi anlatıldı. Onun bu büyüleyici cazibesinin sırrı ise ilk kez net biçimde gün yüzüne çıktı. Hürrem Sultan'ın vazgeçemediği güzellik ritüeli İbn-i Sina'nın önerdiği doğal tariflere dayanıyordu. Bu tariflerin başında ise gül suyu geliyor.

İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Doğal Güzelliğin Temeli: Gül Suyu

Sabah'ta yer alan habere göre, Hürrem Sultan'ın vazgeçilmez güzellik sırrı, sandığınız gibi kimyasal karışımlar değil. En temelinde ise gül suyu var. Saf ve katkısız gül suyu, hem ferahlatıcı etkisi hem de cildi arındırıcı özelliğiyle dikkat çekiyor.

İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Sabah akşam yüzünü gül suyu ile silen Hürrem Sultan, bu doğal tonikle cildini hem temizliyor hem de nem dengesini koruyordu.

İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Modern cilt uzmanlarının da onayladığı bu yöntem, gözenekleri sıkılaştırıyor ve cilde doğal bir ışıltı kazandırıyor.

İbn-i Sina’dan 1000 yıllık miras: Hürrem Sultan’ın pürüzsüz cilt sırrı bu formüldeymiş!

Zeytinyağı ile Canlanan Ten

Osmanlı mutfağının olduğu kadar hamam kültürünün de vazgeçilmezi olan zeytinyağı, Hürrem Sultan'ın güzellik ritüelinde de önemli bir yer tutuyor.