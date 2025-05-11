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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye gelecek!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'yi ziyaret edecek. Rubio, 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 16:27
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye’ye gelecek!

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ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor.

14-16 Mayıs arasında Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye gelecek!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

MASADA UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VAR

Rubio, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek üzere istişarelerde bulunacağı bildirildi.

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