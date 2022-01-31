1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik... SGK ve Bağkur'lular dikkat! İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

Çalışma hayatında yer alan her vatandaş bağlamında en fazla merak edilen husus emekli olacağı zamandır. birtakım tarihlerde oluşturulan düzenlemelerden ötürü emeklilik tarihleri değişebilmektedir. Çalışma hayatının içerisinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik vakitlerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Öte yandan vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor. Bu bağlamda 1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olabilirsiniz.
4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?
Uzun bir süredir çalışma hayatının içerisinde olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusundur. Vatandaşlar hangi hallerde ve hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini merak ediyor. Bu noktada SGK eksperleri 4500 günle kıdem tazminatı alınabilmesi amacıyla 25 senelik sigortalılık zamanın da doldurulması gerekliliğini belirtiyor. 4500 gün prim ödemesi yapan ve 25 sene sigortalılık zamanı olan vatandaşlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.
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PRİM BORÇLANMASI NEDİR?
Çalışma hayatının içerisinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik vakitlerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada erkekler askerlik gerçekleştirdikleri vakit kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar. 18 ay, 12 ay ve 15 ay askerlik yapanlar bağlamında askerlik süresince prim günü olarak borçlanılması erken emeklilik amacıyla büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Kadınlar ise doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor, kadınlarda bu hak en çok 3 doğum için geçerli.