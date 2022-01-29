Tek seferlik verilecek! Biraz önce açıklandı! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara duyuruldu. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara 3 sene bankada kalma sözüyle ek para vereceğini bildirdi. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası doğrultusundan alan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. İşte detaylar
Ziraat Bankası'ndan promosyon almak adına maaş taşıma işleminizi gene e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası'nda hesaplarınız bulunuyorsa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ''Banka Değişikliği'' yazınız. Burada çıkan 4a ve 4c banka ve adres farklılığı menülerinden kendiniz amacıyla makul olanı seçin ve alakalı menüde sizden dilenen verileri sisteme girin. Böylece emekli maaşınızı Ziraat Bankası'nın istediğiniz şubesine basitçe taşıyabilirsiniz.
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EMEKLİYE PARA YATACAK! ZİRAAT BANKASI DUYURDU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.