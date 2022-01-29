Tek seferlik verilecek! Biraz önce açıklandı! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor

Ziraat Bankası'ndan promosyon almak adına maaş taşıma işleminizi gene e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası'nda hesaplarınız bulunuyorsa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ''Banka Değişikliği'' yazınız. Burada çıkan 4a ve 4c banka ve adres farklılığı menülerinden kendiniz amacıyla makul olanı seçin ve alakalı menüde sizden dilenen verileri sisteme girin. Böylece emekli maaşınızı Ziraat Bankası'nın istediğiniz şubesine basitçe taşıyabilirsiniz.

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