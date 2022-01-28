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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 08:38
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    • 29.01.2022 08:38
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    İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Şimdi başvuran İHYA oluyor! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor

    Aile Bakanlığı'nın sağladığı İşe başlama parası ve işe yönlendirme parası; Aile Bakanlığı'nın 2022 yılı yardım destek programında yer alan ve vatandaşların yararlanacağı ödemeler arasında yer alıyor. İki ödeneğin de temel amacı işsiz olan, sosyal yardım alan bireylerin işe başlama aşamasında ve iş başvuru sürecinde ihtiyaç duyacakları masraflar amacıyle kullanımıdır.

    takvim.com.tr
    55 yaşın altında olanlar! 1668 TL para verilecek!

    Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları iş başvurularını ve işe başlama sürecini en sorunsuz şekilde atlatmaları hedefiyle sağlanan iki destek ödemesinde özel şartlar var. Bir ödeme yılda sadece bir defa ödenirken diğer ödeme bir yıl içinde 3 defa alınabilir. İşe başlama destek ödemesi hali hazırda sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi bağlamında işe başlamaları durumunda vatandaşlara ödeme yapılır. İşe başvuru yapacak yada iş başvurusu onaylanan vatandaşların alabilecekler o yardım paraları.

    VATANDAŞLARA 1668 TL TEK SEFERDE ÖDENİYOR

    Aile Bakanlığı'nın sağladığı ikinci destek ödemesi ise işe başlama yardımı. İş başvuruları kabul edilen vatandaşlar yol parası, kişisel bakım gereksinimler amacıyla devletten bir sene içerisinde tek seferlik 1668 TL işe başlama parası alabilirler. Ödemelerin kimlere hangi şartlarda yapıldığına dair Aile Bakanlığı bilgi verdi.

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    İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

    Aile Bakanlığı resmi sitesinde başvurular için "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.

        İŞE BAŞLAMA PARASI BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

        İşe başlama destek ödemesi hali hazırda sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi bağlamında işe başlamaları durumunda vatandaşlara ödeme yapılır. Bu ödeme tek seferlik olarak verilmektedir. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca gerçekleştirilir.

        Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına dair Aile Bakanlığı, "İşe başlayan bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı gerçekleştirdikten sonra 60 gün amacıyla da ikametgâhının olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." açıklamasında bulundu.

        Bu yardım amacıyla müracaatta bulunacak olan kişilerin göz önünde bulundurması gereken husus, müracaat onayı yalnızca sosyal yardım almakta olan vatandaşlara veriliyor. Sosyal yardım almayanlar bu iki destek ödemesinden faydalanamazlar.

        Söz hususu destek her vatandaşa ödenmiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken koşullar şunlar;

        18 yaşından büyük olmak ve 55 yaşından ufak olmak.

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        Haberler Ekonomi İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Şimdi başvuran İHYA oluyor! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor
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