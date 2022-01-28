İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Şimdi başvuran İHYA oluyor! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları iş başvurularını ve işe başlama sürecini en sorunsuz şekilde atlatmaları hedefiyle sağlanan iki destek ödemesinde özel şartlar var. Bir ödeme yılda sadece bir defa ödenirken diğer ödeme bir yıl içinde 3 defa alınabilir. İşe başlama destek ödemesi hali hazırda sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi bağlamında işe başlamaları durumunda vatandaşlara ödeme yapılır. İşe başvuru yapacak yada iş başvurusu onaylanan vatandaşların alabilecekler o yardım paraları.