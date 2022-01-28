İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Şimdi başvuran İHYA oluyor! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları iş başvurularını ve işe başlama sürecini en sorunsuz şekilde atlatmaları hedefiyle sağlanan iki destek ödemesinde özel şartlar var. Bir ödeme yılda sadece bir defa ödenirken diğer ödeme bir yıl içinde 3 defa alınabilir. İşe başlama destek ödemesi hali hazırda sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi bağlamında işe başlamaları durumunda vatandaşlara ödeme yapılır. İşe başvuru yapacak yada iş başvurusu onaylanan vatandaşların alabilecekler o yardım paraları.
VATANDAŞLARA 1668 TL TEK SEFERDE ÖDENİYOR
Aile Bakanlığı'nın sağladığı ikinci destek ödemesi ise işe başlama yardımı. İş başvuruları kabul edilen vatandaşlar yol parası, kişisel bakım gereksinimler amacıyla devletten bir sene içerisinde tek seferlik 1668 TL işe başlama parası alabilirler. Ödemelerin kimlere hangi şartlarda yapıldığına dair Aile Bakanlığı bilgi verdi.
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İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?
Aile Bakanlığı resmi sitesinde başvurular için "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.