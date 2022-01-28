İşe başlama, SSK prim ve gün şartı! 2022 yılı SGK uzmanından EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yapılacak çalışmaları beklerken bunun amacıyla bir rota da belirlendi. Buna göre ilk olarak kapsam belirlenecek sonrasında da emeklilik şartları gündeme gelecek. Öncelikle EYT yasasının kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Yani kimlerin hak sahibi olacağı, ya da olduğunun belirlenmesi lazım. Böylece yasa çıkar çıkmaz anında emeklilik hakkı kazanacakların adedi da meydana çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile eş güdümlü maliyet hesapları daha basit yapılabilecek. İşe başlama, SSK prim ve gün şartı EYT en son haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çok sayıda soru bize de ulaşıyor. Bu hususta daha evvel meydana çıkan formülleri yazmıştık.

Bugün bizim yazdığımız formüller çoğu Gazete, TV ve internet sitesinde haber olurken bilhassa kısmi emeklilik, prim ve yılla emeklilik, Finlandiya- Almanya formülü gibi çoğu husus masada duruyor. Fakat 8 Eylül 1999 evvel çok sayıda sigortalı olması bunların bir kısmının değişik kurumlarda çalışmaya başlaması hususu spesifik duruma getiriyor. Bu yüzden de geniş bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışmanın da bir sistem ile ilerlemesi gerekiyor. Böylece hem bir hak kaybına yol açmamak hem de adaletli bir sistem meydana getirmek olanağı olacak. Tüm bu yazdığımız formüllerin gerçekleştirilmesi amacıyla de bizim görüşümüze göre şu 5 aşamada bir sistem geliştirilmesi gerekiyor.

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